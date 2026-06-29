اجتماع في القنيطرة لتنسيق عمل الجمعيات الأهلية وتوحيد الجهود الإنسانية والخدمية

القنيطرة-سانا

بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد اليوم الإثنين مع ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المحافظة، واقع الأعمال والمشاريع التي تنفذها المنظمات في مختلف القطاعات، ودورها في دعم الخدمات المقدمة للأهالي والاستجابة للاحتياجات المجتمعية.

وناقش الاجتماع الذي عقد في المركز الثقافي بمدينة السلام أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عمل الجمعيات، والآليات المناسبة لمعالجتها وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة أكبر.

كما جرى التطرق إلى آليات توحيد الجهود، وتنظيم عمل الجمعيات وفق مجالات اختصاصها، بما يسهم في منع ازدواجية تنفيذ المشاريع، وتحقيق عدالة توزيع الخدمات والمساعدات، إضافة إلى وضع آليات للتنسيق المستمر بين الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات الأهلية بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود التنمية وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في القنيطرة ميساء العجلوني أن الاجتماع هو الأول الذي يُعقد في المحافظة ويهدف إلى تنسيق وتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة فيها، وتصنيفها وفق مجالات اختصاصها، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم تكرار الخدمات، ووصولها إلى جميع مناطق المحافظة وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

وقالت العجلوني: إن المديرية تعمل على إعداد خارطة شاملة للخدمات والاحتياجات ستُعرض على الجمعيات، لتحديد أماكن تنفيذ المشاريع وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويعزز التنسيق بين الجهات العاملة، ويرفع كفاءة العمل الإنساني والخدمي في المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محافظة القنيطرة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والخيرية، وتوحيد آليات التنسيق بينها وبين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والخدمية في مختلف مناطق المحافظة.