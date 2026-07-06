المنافذ والجمارك تواصل تجهيز البنية التحتية الدائمة في منفذ التنف

حمص-سانا

تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنفيذ أعمال تجهيز البنية التحتية الدائمة في منفذ التنف الحدودي، بالتوازي مع ‏استمرار حركة العبور عبر المرافق المؤقتة، بهدف إقامة منفذ حديث يواكب أعلى المواصفات الفنية والهندسية‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عبر صفحتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الأعمال الجارية حالياً تشمل ترحيل ‏الأنقاض من كامل حرم المنفذ، وإنشاء الأساسات الخاصة بسكن الموظفين والمرافق الخدمية، وحفر بئر مياه ارتوازية، ‏وتجهيز قبانين لساحتي الصادر والوارد، إضافة إلى البدء بتجهيز أربع صالات لاستقبال المسافرين.‏

وأوضحت الهيئة أن الأعمال تتواصل على مدار الساعة لتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن استكمال البنية التحتية الجديدة ‏وفق المتطلبات التشغيلية والخدمية للمنفذ.‏

وبيّنت الهيئة أن حركة الترانزيت والتبادل التجاري مستمرة عبر منفذ التنف بصورة اعتيادية، من خلال المنشآت المؤقتة ‏المجهزة مسبقاً، ريثما تُستكمل أعمال الإنشاء والتجهيز، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة، ورفع الطاقة التشغيلية للمنفذ، ‏ومواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة والنقل خلال المرحلة المقبلة.‏

ويُعد منفذ التنف أحد المنافذ الحدودية الاستراتيجية في سوريا، نظراً لموقعه على الطريق الدولي الرابط مع العراق ودول ‏الخليج العربي، ودوره المحوري في حركة الترانزيت والنقل البري، ما يجعله من الممرات التجارية البرية المهمة في ‏المنطقة.‏