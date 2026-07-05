محافظ القنيطرة يبحث مع أعضاء مجلس الشعب المعينين أولويات التنسيق لخدمة المواطنين

القنيطرة-سانا



بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس الشعب المعينين عن محافظة القنيطرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (143) لعام 2026‏، آليات تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة القادمة، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.



كما تناول اللقاء سبل الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف المناطق، إلى جانب متابعة احتياجات تجمعات أبناء الجولان في ريفي دمشق ودرعا، بما يحقق استجابة أكثر فاعلية لمتطلباتهم خلال المرحلة المقبلة.



وأكد المحافظ أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات، ومتابعة القضايا التي تمس المواطنين، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية وأعضاء مجلس الشعب، والعمل على نقل احتياجات المواطنين، ومتابعة تنفيذ الأولويات الخدمية والتنموية.



من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الشعب حرصهم على التعاون مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على متابعة القضايا التي تهم أبناء القنيطرة، بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أعلن الأربعاء الفائت، ‏أسماء جميع أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد، بمن فيهم الثلث المكمل الذي تضمن ‏أسماء 70 عضواً.