وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث في درعا واقع الخدمات وأولويات المرحلة المقبلة

درعا-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع محافظ درعا أنور الزعبي اليوم الخميس، أهمية الارتقاء بأداء المجالس المحلية، وسبل تطوير الخدمات وتعزيز التنمية المحلية في المحافظة، وذلك خلال اجتماع في مبنى المحافظة بدرعا.

IMG 6653 وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث في درعا واقع الخدمات وأولويات المرحلة المقبلة

 وأوضح عنجراني في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات الدورية لجميع المحافظات السورية بهدف مطابقة الخطط، والمشاريع التي تقوم بها الحكومة مع الواقع الملموس لدى الناس.

وأضاف عنجراني، أن من أبرز مخرجات الزيارة الوقوف على واقع عمل الوحدات الإدارية، ورصد المشكلات، والاستماع إلى مقترحات رؤساء الوحدات والكوادر الفنية لمعالجة التحديات القائمة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والمشاريع استناداً إلى النقاط التي جرى بحثها خلال الجلسات. 

IMG 6548 وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث في درعا واقع الخدمات وأولويات المرحلة المقبلة

 بدوره استعرض محافظ درعا أنور الزعبي واقع الخدمات في المحافظة، وأبرز الاحتياجات التي تم طرحها، وفي مقدمتها دعم مشاريع إعادة التأهيل وتوفير الآليات والمعدات اللازمة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأكد الزعبي، أن محافظة درعا ستبدأ في بداية العام القادم مراحل عمل جديدة، ضمن سياسة الانتقال بكل المحافظات إلى واقع أفضل.

يذكر أن الوزير اختتم جولته في محافظة درعا بزيارة مديريتي البيئة والمصالح العقارية في المحافظة، إضافة إلى مجلسي مدينتي درعا ونوى، للاطلاع على واقع العمل والاحتياجات، ومتابعة تعزيز سبل أداء الوحدات الإدارية.

IMG 6381 وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث في درعا واقع الخدمات وأولويات المرحلة المقبلة
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