الطيران المدني والإيكاو تبحثان تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا

IMG 20260705 150033 102 الطيران المدني والإيكاو تبحثان تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا

دمشق-سانا‏

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، اليوم الأحد، مع وفد من منظمة الطيران المدني ‌‏الدولي ‏ICAO، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون ومتابعة برامج الدعم الفني وتطوير ‌‏قطاع الطيران المدني في سوريا.‏

IMG 20260705 150032 820 2 الطيران المدني والإيكاو تبحثان تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ‌‏إضافة إلى عدد من الموضوعات الفنية والتنظيمية المتعلقة بسلامة الطيران وأمنه، وإدارة الحركة الجوية، وتطوير القدرات ‌‏المؤسسية، بما ينسجم مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.‏

كما عقد عدد من مديري الهيئة اجتماعات فنية متخصصة مع وفد المنظمة، بحثت ملفات مرتبطة بتطوير قطاع الطيران ‌‏المدني، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ودعم تنفيذ البرامج الفنية في مختلف مجالات عمل الهيئة.‏

وضم وفد منظمة الطيران المدني الدولي كلاً من المسؤول الإقليمي لإدارة الحركة الجوية وخدمات البحث والإنقاذ أحمد هشام ‌‏أحمد عميرة، والمسؤول الإقليمي لعمليات الطائرات وسلامة الطيران مشهور بن أحمد بن صالح البلوي، والمسؤول الإقليمي ‌‏لتنفيذ برامج السلامة محمد شكيب حسيني، والمسؤول الإقليمي لإدارة المعلومات رضوان بن بشير عيساوي، والمسؤولة ‌‏الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات سميحة بنت سيف بن سالم البوسعيدية.‏

وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني ‏الدولي، بما ‏يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، ودعم تنفيذ البرامج الفنية، والارتقاء بمنظومة الطيران المدني ‏وفق ‏أفضل المعايير والممارسات الدولية.‏

IMG 20260705 150032 640 الطيران المدني والإيكاو تبحثان تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا
IMG 20260705 150033 072 الطيران المدني والإيكاو تبحثان تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا
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