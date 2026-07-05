الطيران المدني والإيكاو تبحثان تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا

دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، اليوم الأحد، مع وفد من منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون ومتابعة برامج الدعم الفني وتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات الفنية والتنظيمية المتعلقة بسلامة الطيران وأمنه، وإدارة الحركة الجوية، وتطوير القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
كما عقد عدد من مديري الهيئة اجتماعات فنية متخصصة مع وفد المنظمة، بحثت ملفات مرتبطة بتطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ودعم تنفيذ البرامج الفنية في مختلف مجالات عمل الهيئة.
وضم وفد منظمة الطيران المدني الدولي كلاً من المسؤول الإقليمي لإدارة الحركة الجوية وخدمات البحث والإنقاذ أحمد هشام أحمد عميرة، والمسؤول الإقليمي لعمليات الطائرات وسلامة الطيران مشهور بن أحمد بن صالح البلوي، والمسؤول الإقليمي لتنفيذ برامج السلامة محمد شكيب حسيني، والمسؤول الإقليمي لإدارة المعلومات رضوان بن بشير عيساوي، والمسؤولة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات سميحة بنت سيف بن سالم البوسعيدية.
وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي، بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، ودعم تنفيذ البرامج الفنية، والارتقاء بمنظومة الطيران المدني وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.