قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 مواطنين في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين خلال اقتحامها قرى عدة في ريف القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال توغلت فجراً وسط تحليق كثيف للطيران المسير في قرى أوفانيا وخان أرنبة وجباثا الخشب في ريف القنيطرة، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت أربعة مواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتدين سوريا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.