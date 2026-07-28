الجنايات الرابعة تواصل محاكمة عاطف نجيب المتورط بجرائم عدة خلال عهد النظام ‏البائد

دمشق-سانا

عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الثلاثاء جلستها السابعة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏

ويرأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور ذوي الضحايا من ‏محافظة درعا، ‏وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية ‏دولية.‏

وخصصت الجلسة السابقة التي عقدت في الـ21 من الشهر الجاري للاستماع إلى أقوال ‏شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة في مواجهة المتهم ‏ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.‏

والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد شغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه ويواجه تهم القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، والمسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، إضافة إلى اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏

وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏