الجنايات الرابعة تواصل محاكمة عاطف نجيب المتورط بجرائم عدة خلال عهد النظام ‏البائد

دمشق-سانا
عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق اليوم الثلاثاء جلستها السابعة للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
ويرأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وخصصت الجلسة السابقة التي عقدت في الـ21 من الشهر الجاري للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.
والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه ويواجه تهم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، والمسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، إضافة إلى اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.