بعد كشف شبكة فساد بحلب.. الشؤون الاجتماعية تؤكد مواصلة مسار ‏المحاسبة

دمشق-سانا‏

ثمّنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية الجهودَ المشتركة التي ‏بذلتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي أسفرت عن كشف شبكة فساد واسعة في فرعي ‏المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش ‏بمحافظة حلب، وذلك عقب أعمال تدقيق شاملة طالت عقوداً تجاوزت قيمتها ‏ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن هذا الإنجاز الذي ‏تحقّق بتكامل الأدوار بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة، لا ‏يُمثّل مجرّد كشفٍ عن ملفّ فساد، بل يحمل رسالةً قاطعةً بأنّ يد الرقابة ‏ستطال كلّ من تُسوِّل له نفسه المساسَ بحقوق المواطنين أو العبثَ بمقدرات ‏الوطن، وأنّ مؤسسات الدولة ماضيةٌ بعزمٍ لا يلين في ترسيخ مسار الإصلاح ‏والمحاسبة والشفافية.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمواصلة هذا النهج التشاركي مع الهيئة في ‏استكمال إجراءات المتابعة والمساءلة، وتذليل أيّ عقبات قد تحول دون إنفاذ ‏القانون بحقّ كلِّ متورط صوناً للمال العام وحمايةً لحقوق المواطنين.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في وقت سابق اليوم كشف ‏شبكة فساد واسعة في فرعي ‌المؤسسة العامة للتأمين والمعاش ‏والمؤسسة ‏العامة للتأمينات الاجتماعية ‌‏بحلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقوداً تجاوزت ‏قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة ‌‏سورية قديمة، وتسببت بفوات إيرادات بأكثر من ‌‏90 مليار ليرة قديمة مبدئياً، ‌‏مؤكدة أنها باشرت إجراءات المساءلة القانونية ‏بحق المتورطين.