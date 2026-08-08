بعد كشف شبكة فساد بحلب.. الشؤون الاجتماعية تؤكد مواصلة مسار ‏المحاسبة

دمشق-سانا
ثمّنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية الجهودَ المشتركة التي بذلتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي أسفرت عن كشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش بمحافظة حلب، وذلك عقب أعمال تدقيق شاملة طالت عقوداً تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن هذا الإنجاز الذي تحقّق بتكامل الأدوار بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة، لا يُمثّل مجرّد كشفٍ عن ملفّ فساد، بل يحمل رسالةً قاطعةً بأنّ يد الرقابة ستطال كلّ من تُسوِّل له نفسه المساسَ بحقوق المواطنين أو العبثَ بمقدرات الوطن، وأنّ مؤسسات الدولة ماضيةٌ بعزمٍ لا يلين في ترسيخ مسار الإصلاح والمحاسبة والشفافية.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمواصلة هذا النهج التشاركي مع الهيئة في استكمال إجراءات المتابعة والمساءلة، وتذليل أيّ عقبات قد تحول دون إنفاذ القانون بحقّ كلِّ متورط صوناً للمال العام وحمايةً لحقوق المواطنين.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في وقت سابق اليوم كشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقوداً تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، وتسببت بفوات إيرادات بأكثر من 90 مليار ليرة قديمة مبدئياً، مؤكدة أنها باشرت إجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين.