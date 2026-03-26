جولة ميدانية على سدود اللاذقية… ارتفاع نسب التخزين وإجراءات لدرء الفيضانات

اللاذقية-سانا

تفقّد محافظ اللاذقية، محمد عثمان، يرافقه مدير الموارد المائية محمود قدار، اليوم الخميس، سدود “مشقيتا وصلاح الدين والحويز”، للوقوف على جاهزيتها، والاطلاع على الإجراءات المتخذة، لضمان السلامة العامة، ودرء مخاطر الفيضانات.

وأوضح عثمان، في تصريح لمراسل سانا، أن الأحوال الجوية الماطرة خلال الفترة الماضية تسببت بارتفاع كبير في منسوب المياه في سدود المحافظة، ما يبشر بموسم زراعي واعد، واستقرار في عمليات الري للأراضي الزراعية.

وأضاف: كانت هناك خشية من حدوث فيضانات، ولا سيما في سد مشقيتا الذي بلغ حجم التخزين فيه اليوم نحو 215 مليون متر مكعب، متجاوزاً سعته التخزينية الكلية البالغة 210 ملايين متر مكعب، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة واستنفار جميع كوادر مديريتي الطوارئ والكوارث والموارد المائية، تحسّباً لأي طارئ، مع متابعة حالة السد بشكل مستمر، وبما يحمي المواطنين القاطنين بالقرب من مجرى النهر.

من جانبه، بيّن قدار أن الجولة هدفت إلى تقييم الحصاد المائي والاطلاع على الأعمال التي نُفذت لدرء خطر الفيضانات بعد الموسم المطري الجيد، مشيراً إلى أن نسبة التخزين المائي في المحافظة تجاوزت 84 بالمئة، مع عدم وجود حالات اختناق في المجاري المائية بفضل خطة التعزيل التي نُفذت بشكل كامل.

وأضاف قدار: إن سدي مشقيتا وصلاح الدين وصلا إلى حد الامتلاء، في حين يجري ملء سد الحويز عبر الضخ الشتوي من مياه نبع السن الفائضة، متوقعاً أن يشهد الموسم الصيفي الحالي استقراراً في عمليات الري والزراعة.

وتواصل محافظة اللاذقية استنفار الكوادر المختصة ومراقبة الحالة الجوية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع أي تطورات محتملة.

يُذكر أن سوريا تتأثر حالياً بمنخفض مترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكّل سيول وتجمعات مائية وارتفاع منسوب المياه في عدد من السدود.