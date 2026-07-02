الموارد المائية تضبط ثلاث حفّارات غير مرخصة في ريف حمص وتنظم ضبوط بحق المخالفين

حمص-سانا

ضبطت دوريات الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بمحافظة حمص بالتعاون مع الجهات المعنية ثلاث حفّارات غير مرخّصة، كانت تُستخدم في حفر آبار مخالفة لأحكام قانون التشريع المائي.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الضابطة المائية نفّذت جولات رقابية مكثّفة خلال الأيام الماضية في منطقتي ريف حمص الشرقي والغربي، وذلك في إطار جهود وزارة الطاقة لحماية الموارد المائية، وتعزيز الالتزام بأحكام التشريع المائي.

وأسفرت الجولات عن ضبط، ثلاث حفّارات غير مرخّصة وقد نُظّمت الضبوط الأصولية بحق المخالفين، وصودرت الحفّارات وأُودعت في مرآب المديرية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتواصل لجان الضابطة المائية تنفيذ جولاتها الرقابية في مختلف المناطق، ضمن خطة تهدف إلى قمع ظاهرة الحفر المخالف والحد من استنزاف المياه الجوفية؛ بما يكفل حماية هذا المورد الوطني الحيوي واستدامته.