إصابة طفلين بانفجار من مخلفات الحرب في مدينة تدمر

حمص-سانا

أُصيب طفلان شقيقان مساء اليوم الأربعاء، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء لعبهما داخل أحد الأبنية المهجورة في الحي الشرقي بمدينة تدمر، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح بالغة استدعت نقله إلى مشافي محافظة حمص، فيما تلقى شقيقه العلاج في مشفى تدمر.

وأوضح مسؤول العلاقات الإعلامية في ريف حمص الشرقي محمد بهاء الدين، أن الانفجار وقع بعد سماع الأهالي دوي انفجار داخل أحد الأبنية المهجورة، حيث توجهوا إلى المكان ليعثروا على طفلين كانا يعبثان بجسم مجهول يُرجح أنه من مخلفات الحرب، ما تسبب بانفجاره وإصابتهما.

وبيّن بهاء الدين أن الطفل فهد محمود فهد (8 سنوات) تعرض لإصابة بالغة في اليد اليسرى يُرجح أن تستدعي بترها، إضافة إلى شظايا في الصدر والقدمين، وتم إسعافه إلى أحد مشافي حمص لاستكمال العلاج، بينما أصيب شقيقه محمد (6 سنوات) بشظايا خفيفة وعولج في مشفى تدمر، وهو بحالة مستقرة.

وأشار إلى أن فرق الهندسة التابعة للفرقة (42) وقيادة أمن البادية تواصل منذ التحرير تنفيذ عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إلا أن طبيعة مدينة تدمر التي كانت ثكنة عسكرية سابقاً تجعل بعض المخلفات غير الظاهرة تشكل خطراً على المدنيين رغم الجهود المبذولة.

ودعا الأهالي إلى توعية أطفالهم بعدم الاقتراب من أي جسم مجهول والإبلاغ الفوري عنه، مؤكداً أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات المختصة يشكلان خط الدفاع الأول لحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وتعيد هذه الحادثة التذكير بالمخاطر المستمرة التي تمثلها مخلفات الحرب في المناطق السكنية، وأهمية استكمال عمليات المسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة، إلى جانب تعزيز حملات التوعية، حفاظاً على أرواح المدنيين.