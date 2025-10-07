ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال تركيب 3 محولات كهربائية في ضاحية قدسيا وبلدة ببيلا بريف دمشق، وذلك لرفع كفاءة الشبكة وتحسين استمرارية التغذية الكهربائية.

وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها في الفيسبوك أن أعمالها تضمنت تركيب محولة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل ضاحية قدسيا رقم /2/ بالجزيرة F4، وتجهيز الحجرة الثانية للمركز، وذلك ضمن أعمال رفع الاستطاعة الإجمالية إلى 800 كيلو فولط أمبير.

كما قامت الشركة بتركيب محولتين جديدتين في بلدة ببيلا، الأولى باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل ببيلا، والثانية محولة برجية باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بجانب المستوصف.

وتأتي أعمال الشركة في إطار سعيها للتخفيف عن مراكز التحويل ذات الأحمال المرتفعة وتحسين وثوقية الشبكة الكهربائية.