وزير النقل ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء يبحثان مراحل إعداد السياسة الوطنية للنقل البري

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، مستجدات إعداد السياسة الوطنية للنقل البري، وذلك بحضور خبراء وفنيين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار استكمال مراجعة المبادئ العامة للسياسة وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.



واستعرض الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الأربعاء، نتائج الجلسات التشاورية السابقة، والملاحظات الفنية الواردة من الجهات المعنية، وآليات تضمينها في مسودة السياسة الوطنية للنقل البري، بما يسهم في إعداد وثيقة متكاملة تستند إلى أسس علمية ومنهجية واضحة.



وأكد الجانبان أهمية اعتماد منهجية تشاركية في إعداد السياسة الوطنية، تقوم على تحليل واقع قطاع النقل البري، وتحديد أولوياته الاستراتيجية، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة خدمات النقل، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز استدامته.



ويأتي الاجتماع في إطار العمل المتواصل لإعداد سياسة وطنية متكاملة للنقل البري، تشكل مرجعاً استراتيجياً وخارطة طريق لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستثمار في منظومة النقل، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الـ 23 من شهر شباط الماضي، ركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارة النقل بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” وبمشاركة هيئة التخطيط والإحصاء مناقشة سبل دعم قطاع النقل ولاسيما في مجال السياسة الوطنية للنقل البري المستدام ودعم التعافي الوطني عبر استراتيجيات فعالة، وعرض عدد من التجارب الدولية الناجحة، والأخطاء التي ينبغي تجنبها في مرحلة الرصد والتقييم.



وتعمل وزارة النقل وهيئة التخطيط والإحصاء على تعزيز التنسيق في مجالات التخطيط والاستفادة من المعطيات الإحصائية، في إطار تطوير شبكات النقل في سوريا بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما توفره الهيئة من بيانات ومعطيات دقيقة تسهم في دعم صناعة القرار، وتعزيز فعالية المشاريع وضمان استدامتها.