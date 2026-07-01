المرسوم الرئاسي الخاص بأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء المرسوم رقم (143) لعام 2026 المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
المرسوم رقم (143) لعام 2026
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى أحكام المرسوم (143) لعام 2025
يرسم ما يلي:
المادة (1) يُسمى السادة الفائزون بانتخابات مجلس الشعب، المعلنة أسماؤهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، أعضاءً في مجلس الشعب وهم:
1- أحمد إدريس الطعان
2- أحمد عبد الله محمود صالح
3- أحمد عبد الله مراد
4- أحمد محمد الحريري
5- أحمد محمد الشلاش
6- أحمد محمد حسن العمر
7- أحمد محمد خالد السماعيل
8- أحمد محمود الخلف الشلاش
9- أسامة محمود النعوس
10- أكرم مداح العساف
11- أمير عبد الرزاق عذال الدندل
12- أمين بشير البشير
13- أيمن عبده شمو
14- إبراهيم خليل الطالب
15- إبراهيم عبد الله العبد الله
16- إبراهيم مصطفى العلي
17- إقبال محمد منصور
18- أسامة محمد صالح العساف
19- أمجد أكرم علي
20- أوس فايز عثمان
21- بسام محمد حلمي الحسين
22- بشر نجم الدين الحاوي
23- بشير محمد خير عليطو
24- تمام محمد اللودعمي
25- جعفر الصادق عبد اللطيف طحان
26- جمال عبد الرحمن مكيس
27- جمال محمد النميري
28- حسام الدين عبد الرزاق دبيس
29- حسام عدنان حمدان
30- حسان أحمد عطايا
31- حسان نذير شيخة
32- خالد جمال الخلف
33- خالد عرفات عرابي
34- خالد محمد السلوم
35- خليل عيسى الكنعو
36- رامي إبراهيم محفوض
37- رضوان عثمان سيدو
38- رضوان محمد السبيناتي
39- رفاعة مصطفى عكرمة
40- رولا عبيد الله داية
41- رنكين محمد عبدو
42- سالم محمد الأحمد
43- سامر أحمد محمد
44- سامر دوران قره علي
45- سعد فهد الشويش
46- شواخ إبراهيم العساف
47- شيخ سعيد أحمد شيخ إسماعيل زاده
48- طارق حسن حمد
49- طارق خالد المدني
50- طارق محمد الذياب
51- طارق محمد سلو
52- طاهر عوض عبد الباقي
53- عارف عبد الحميد رزوق
54- عامر جاسم البشير
55- عايش خليف الحسين الزركة
56- عبد الحسيب خالد دغمش
57- عبد الحليم خضر العلي
58- عبد الرحمن خالد الحريري
59- عبد الرزاق سعد عوض
60- عبد الرزاق محمد ريس
61- عبد الرزاق يوسف العليوي
62- عبد العزيز عبد القادر مغربي
63- عبد الفتاح حسين عبيد
64- عبد القادر محمد خوجة
65- عبد الكريم صالح عكيدي
66- عبد الله حافظ الحاج عبد الله
67- عبد الله عبد الحميد العبد الله
68- عبد الله مجيد الحاج عبد
69- عبد الله محمد خالد غنوم
70- عبد المولى محمد عيد الحريري
71- عبد الناصر حسن العمر الحوشان
72- عثمان عبد القادر النقار
73- عدنان أحمد المسالمة
74- عدنان محمد جمال الدين الفيومي الخطيب
75- عزام فاضل خانجي
76- عزام منير جحجاح
77- عقيل محمد حسين
78- علوان عايد العلي
79- علي جاسم الجاسم
80- علي حسن يعقوب أغا
81- علي فائز داوود
82- علي مسعود مسعود
83- عماد علي الأشرفاني
84- عمار أسامة شرقطلي
85- عمار محمد ديب طاووز
86- عمر حمدو غريبو
87- عمر عيسى هايس
88- غسان محمود العبد الله الجمعة
89- فجر فوزي الأحمد
90- فرج ركان عقدي
91- فرهاد أنور شاهين
92- فصلة خضر يوسف
93- قتيبة أحمد العيسى
94- كنان محمد لبيب النحاس
95- كيم حسين إبراهيم
96- لينا فهيم عيزوقي
97- نور عبد الغني عربو
98- مؤيد سامح أحمد قطور
99- مؤيد محمد حبيب
100- مازن أحمد غزال
101- محمد باسل محي الدين هيلم
102- محمد رامز أحمد كورج
103- محمد سرور المذيب
104- محمد سعدي محمد هشام سكرية
105- محمد سليمان محمد صلاح دحلا
106- محمد سيدو سيدو
107- محمد شريف يوسف طالب
108- محمد عبد الرحمن أيوب
109- محمد عزام تحسين حيدر
110- محمد فادي أحمد الحلبي
111- محمد فاروق العاصي
112- محمد فراس محمد بديع الجندي
113- محمد فواز المحلي
114- محمد وسام محمد صلاح الدين زغلول
115- محمد وليد الباكير
116- محمود صالح العويص
117- محمود كامل مصطفى
118- محمود ماضي العلي
119- محمود محمد أمين مادون الأسعد
120- مروان أحمد النزهان
121- مصطفى عبد الوهاب موسى
122- مصطفى عمر حاج عبد الله
123- مصطفى محمود سقر
124- مقدام علي الجشعم
125- مهيد سيف الدين عيسى
126- مي ناجح خلوف
127- نادر محمد أديب صنوفي
128- ناصر محمد عيد المحيميد
129- نزار عبد الرزاق الرشدان
130- نزار محمد الشايب
131- نزار يونس المدني
132- نور محمد مؤيد الجندلي
133- هشام حسني الأفيوني
134- وجدي طريف زيدو
135- وضاح نجيب رجب
136- ياسر محمود الشحادة
المادة (2): يُعين أعضاءً في مجلس الشعب السادة التالية أسماؤهم:
1- أسماء فرحان السباعي
2- أنس محمد العبدة
3- أيمن محمد الشقيري
4- أحمد عمر زيدان
5- أحمد قدور العفدل
6- أحمد نواف الجربا
7- إسراء زهير المشهور
8- بدر محيي الدين جاموس
9- حسام الدين محمد زكريا ططري
10- حسام الدين محمد ماجد رزمة
11- حسن إبراهيم دغيم
12- حسن محمد سليم صوفان
13- حسين عبد الرحمن العلي
14- حسين محمد عساف
15- حمزة جاسم قبلان
16- حمود إبراهيم حسن الحمود
17- حنان إبراهيم البلخي
18- خلدون جمال الأحمد
19- خليل دردة العبد الله
20- دعوة عبد الحميد الأحدب
21- رامي شاهر الصالح
22- روزينا عامر اللاذقاني
23- سعود فيصل النجرس
24- سمية مراد مراد
25- سميرة أيمن الوتار
26- سهيل حبيب الفاضل
27- صبح عقلة البداح
28- عائشة محمد فهد الدبس
29- عبد الحميد عكيل العواك
30- عبد الرحمن مجحم مصطفى
31- عبد الكريم أحمد بركات
32- عبد المنعم محمد الناصيف
33- عبد الحكيم حواس بشار
34- عبد الله زهير الزايد
35- علاء حسين الموسى
36- عماد يعقوب برق
37- عمر فواز المحمد
38- عيسى محمد إبراهيم
39- فاطمة عبد اللطيف اليوسف
40- فاطمة محمد حيدر
41- كبرييل موشي كورية
42- لارا فتحي قديد
43- ليث وحيد البلعوس
44- مؤيد هايل القبلاوي
45- مادونا سهيل بشارة
46- ماهر عبد الوهاب علوش
47- محمد إبراهيم الزعبي
48- محمد إبراهيم حاج عثمان
49- محمد زياد الرباط
50- محمد سعيد عبد القادر الحسو
51- محمد علي محمد ياسين
52- محمد نايف بلعاس
53- محمد ياسر دلوان
54- محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد
55- محمد موسى الطريحة
56- مرفت محمد صبحي توتو
57- مصطفى عبد الرحمن عبدي
58- مصطفى يحيى عكوش
59- مصعب خليل شيخ جدعان الهفل
60- مضر وفيق حمدان
61- منذر أحمد سراس
62- مهرب محمد الحمود
63- ناصر محمد خير الحريري
64- نجوى بهجت قصاص
65- نوار إلياس نجمة
66- هدى عبد الباسط أتاسي
67- هيثم يوسف المعسعس
68- وديع محمد حاج حمود
69- ياسر سليمان منصور
70- يحيى محمد عماد إبراهيم
المادة (3): يدعو رئيس اللجنة العليا للانتخاب جميع أعضاء مجلس الشعب إلى حضور جلسته الأولى في مقر مجلس الشعب.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 16 محرّم 1448هـ – 1 تموز 2026