المرسوم الرئاسي الخاص بأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء المرسوم رقم (143) لعام 2026 المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم رقم (143) لعام 2026

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى أحكام المرسوم (143) لعام 2025

يرسم ما يلي:

المادة (1) يُسمى السادة الفائزون بانتخابات مجلس الشعب، المعلنة أسماؤهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، أعضاءً في مجلس الشعب وهم:

‏1- أحمد إدريس الطعان

‏2- أحمد عبد الله محمود صالح

‏3- أحمد عبد الله مراد

‏4- أحمد محمد الحريري

‏5- أحمد محمد الشلاش

‏6- أحمد محمد حسن العمر

‏7- أحمد محمد خالد السماعيل

‏8- أحمد محمود الخلف الشلاش

‏9- أسامة محمود النعوس

‏10- أكرم مداح العساف

‏11- أمير عبد الرزاق عذال الدندل

‏12- أمين بشير البشير

‏13- أيمن عبده شمو

‏14- إبراهيم خليل الطالب

‏15- إبراهيم عبد الله العبد الله

‏16- إبراهيم مصطفى العلي

‏17- إقبال محمد منصور

‏18- أسامة محمد صالح العساف

‏19- أمجد أكرم علي

‏20- أوس فايز عثمان

‏21- بسام محمد حلمي الحسين

‏22- بشر نجم الدين الحاوي

‏23- بشير محمد خير عليطو

‏24- تمام محمد اللودعمي

‏25- جعفر الصادق عبد اللطيف طحان

‏26- جمال عبد الرحمن مكيس

‏27- جمال محمد النميري

‏28- حسام الدين عبد الرزاق دبيس

‏29- حسام عدنان حمدان

‏30- حسان أحمد عطايا

‏31- حسان نذير شيخة

‏32- خالد جمال الخلف

‏33- خالد عرفات عرابي

‏34- خالد محمد السلوم

‏35- خليل عيسى الكنعو

‏36- رامي إبراهيم محفوض

‏37- رضوان عثمان سيدو

‏38- رضوان محمد السبيناتي

‏39- رفاعة مصطفى عكرمة

‏40- رولا عبيد الله داية

‏41- رنكين محمد عبدو

‏42- سالم محمد الأحمد

‏43- سامر أحمد محمد

‏44- سامر دوران قره علي

‏45- سعد فهد الشويش

‏46- شواخ إبراهيم العساف

‏47- شيخ سعيد أحمد شيخ إسماعيل زاده

‏48- طارق حسن حمد

‏49- طارق خالد المدني

‏50- طارق محمد الذياب

‏51- طارق محمد سلو

‏52- طاهر عوض عبد الباقي

‏53- عارف عبد الحميد رزوق

‏54- عامر جاسم البشير

‏55- عايش خليف الحسين الزركة

‏56- عبد الحسيب خالد دغمش

‏57- عبد الحليم خضر العلي

‏58- عبد الرحمن خالد الحريري

‏59- عبد الرزاق سعد عوض

‏60- عبد الرزاق محمد ريس

‏61- عبد الرزاق يوسف العليوي

‏62- عبد العزيز عبد القادر مغربي

‏63- عبد الفتاح حسين عبيد

‏64- عبد القادر محمد خوجة

‏65- عبد الكريم صالح عكيدي

‏66- عبد الله حافظ الحاج عبد الله

‏67- عبد الله عبد الحميد العبد الله

‏68- عبد الله مجيد الحاج عبد

‏69- عبد الله محمد خالد غنوم

‏70- عبد المولى محمد عيد الحريري

‏71- عبد الناصر حسن العمر الحوشان

‏72- عثمان عبد القادر النقار

‏73- عدنان أحمد المسالمة

‏74- عدنان محمد جمال الدين الفيومي الخطيب

‏75- عزام فاضل خانجي

‏76- عزام منير جحجاح

‏77- عقيل محمد حسين

‏78- علوان عايد العلي

‏79- علي جاسم الجاسم

‏80- علي حسن يعقوب أغا

‏81- علي فائز داوود

‏82- علي مسعود مسعود

‏83- عماد علي الأشرفاني

‏84- عمار أسامة شرقطلي

‏85- عمار محمد ديب طاووز

‏86- عمر حمدو غريبو

‏87- عمر عيسى هايس

‏88- غسان محمود العبد الله الجمعة

‏89- فجر فوزي الأحمد

‏90- فرج ركان عقدي

‏91- فرهاد أنور شاهين

‏92- فصلة خضر يوسف

‏93- قتيبة أحمد العيسى

‏94- كنان محمد لبيب النحاس

‏95- كيم حسين إبراهيم

‏96- لينا فهيم عيزوقي

‏97- نور عبد الغني عربو

‏98- مؤيد سامح أحمد قطور

‏99- مؤيد محمد حبيب

‏100- مازن أحمد غزال

‏101- محمد باسل محي الدين هيلم

‏102- محمد رامز أحمد كورج

‏103- محمد سرور المذيب

‏104- محمد سعدي محمد هشام سكرية

‏105- محمد سليمان محمد صلاح دحلا

‏106- محمد سيدو سيدو

‏107- محمد شريف يوسف طالب

‏108- محمد عبد الرحمن أيوب

‏109- محمد عزام تحسين حيدر

‏110- محمد فادي أحمد الحلبي

‏111- محمد فاروق العاصي

‏112- محمد فراس محمد بديع الجندي

‏113- محمد فواز المحلي

‏114- محمد وسام محمد صلاح الدين زغلول

‏115- محمد وليد الباكير

‏116- محمود صالح العويص

‏117- محمود كامل مصطفى

‏118- محمود ماضي العلي

‏119- محمود محمد أمين مادون الأسعد

‏120- مروان أحمد النزهان

‏121- مصطفى عبد الوهاب موسى

‏122- مصطفى عمر حاج عبد الله

‏123- مصطفى محمود سقر

‏124- مقدام علي الجشعم

‏125- مهيد سيف الدين عيسى

‏126- مي ناجح خلوف

‏127- نادر محمد أديب صنوفي

‏128- ناصر محمد عيد المحيميد

‏129- نزار عبد الرزاق الرشدان

‏130- نزار محمد الشايب

‏131- نزار يونس المدني

‏132- نور محمد مؤيد الجندلي

‏133- هشام حسني الأفيوني

‏134- وجدي طريف زيدو

‏135- وضاح نجيب رجب

‏136- ياسر محمود الشحادة

المادة (2): يُعين أعضاءً في مجلس الشعب السادة التالية أسماؤهم:

1- أسماء فرحان السباعي

2- أنس محمد العبدة

3- أيمن محمد الشقيري

4- أحمد عمر زيدان

5- أحمد قدور العفدل

6- أحمد نواف الجربا

7- إسراء زهير المشهور

8- بدر محيي الدين جاموس

9- حسام الدين محمد زكريا ططري

10- حسام الدين محمد ماجد رزمة

11- حسن إبراهيم دغيم

12- حسن محمد سليم صوفان

13- حسين عبد الرحمن العلي

14- حسين محمد عساف

15- حمزة جاسم قبلان

16- حمود إبراهيم حسن الحمود

17- حنان إبراهيم البلخي

18- خلدون جمال الأحمد

19- خليل دردة العبد الله

20- دعوة عبد الحميد الأحدب

21- رامي شاهر الصالح

22- روزينا عامر اللاذقاني

23- سعود فيصل النجرس

24- سمية مراد مراد

25- سميرة أيمن الوتار

26- سهيل حبيب الفاضل

27- صبح عقلة البداح

28- عائشة محمد فهد الدبس

29- عبد الحميد عكيل العواك

30- عبد الرحمن مجحم مصطفى

31- عبد الكريم أحمد بركات

32- عبد المنعم محمد الناصيف

33- عبد الحكيم حواس بشار

34- عبد الله زهير الزايد

35- علاء حسين الموسى

36- عماد يعقوب برق

37- عمر فواز المحمد

38- عيسى محمد إبراهيم

39- فاطمة عبد اللطيف اليوسف

40- فاطمة محمد حيدر

41- كبرييل موشي كورية

42- لارا فتحي قديد

43- ليث وحيد البلعوس

44- مؤيد هايل القبلاوي

45- مادونا سهيل بشارة

46- ماهر عبد الوهاب علوش

47- محمد إبراهيم الزعبي

48- محمد إبراهيم حاج عثمان

49- محمد زياد الرباط

50- محمد سعيد عبد القادر الحسو

51- محمد علي محمد ياسين

52- محمد نايف بلعاس

53- محمد ياسر دلوان

54- محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد

55- محمد موسى الطريحة

56- مرفت محمد صبحي توتو

57- مصطفى عبد الرحمن عبدي

58- مصطفى يحيى عكوش

59- مصعب خليل شيخ جدعان الهفل

60- مضر وفيق حمدان

61- منذر أحمد سراس

62- مهرب محمد الحمود

63- ناصر محمد خير الحريري

64- نجوى بهجت قصاص

65- نوار إلياس نجمة

66- هدى عبد الباسط أتاسي

67- هيثم يوسف المعسعس

68- وديع محمد حاج حمود

69- ياسر سليمان منصور

70- يحيى محمد عماد إبراهيم

المادة (3): يدعو رئيس اللجنة العليا للانتخاب جميع أعضاء مجلس الشعب إلى حضور جلسته الأولى في مقر مجلس الشعب.

المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق 16 محرّم 1448هـ – 1 تموز 2026