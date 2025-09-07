دورة “الشمائل المحمدية” في جامع الأتاسي بحمص: تعميق للصلة بسيرة النبي الكريم

حمص-سانا

استضاف جامع الأتاسي بمدينة حمص دورة علمية متميزة حول كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تناولت جمال الخَلق النبوي وعمق السيرة العطرة بأسلوب مؤثر وقريب من القلوب.

وقدّم الدورة الدكتور الشيخ حسن الحسيني، الذي أدار جلسات قراءة وتعليق شامل على نصوص الكتاب، وسط حضور واسع من أبناء المدينة، من الذكور والإناث، ومن مختلف الفئات العمرية، ولا سيما الشباب.

وحصل كل مشارك على نسخة مصورة من الكتاب، ما ساهم في تعزيز التفاعل مع النصوص، حيث أكد الشيخ الحسيني أن الدورة لم تكن مجرد جلسة علمية، بل كانت مساحة للارتباط الحي بنور السيرة النبوية الشريفة، في زمن تتراجع فيه القدوات أمام تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وصعود نماذج تفتقر إلى الرسالة الحقيقية.

وفي تصريح خاص، أوضح الشيخ الحسيني أن الهدف من الدورة هو تعريف المشاركين بشخصية النبي الكريم ﷺ، بما يساعدهم على اختيار من يصلح أن يكون قدوة في حياتهم، بناءً على مدى قربه أو بعده عن هذه الشخصية العظيمة،كما أشار إلى القيمة العلمية والروحية لكتاب الشمائل المحمدية، الذي يقدم وصفاً دقيقاً لصفات النبي وأخلاقه، مستنداً إلى الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة الكرام.

من جهتهما، عبّر المشاركان خالد الحمصي ومحمد عثمان السمان عن إعجابهما بالدورة، واصفين إياها بأنها كانت فرصة مميزة للتعرف بشكل أعمق على شمائل وأخلاق سيد الخلق، النبي محمد ﷺ.

يُذكر أن الدورة انعقدت في رحاب جامع الأتاسي على مدار يومي السادس والسابع من شهر أيلول الجاري.