اجتماع تنسيقي في رئاسة الجمهورية لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة ‏المخدرات

دمشق-سانا‏

عُقد في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع تنسيقي مشترك برئاسة ‏الأمين العام عبد الرحمن الأعمى، ومشاركة وزراء الداخلية والصحة والأوقاف ‏والثقافة، وممثلين عن باقي الوزارات والجهات المعنية، استكمالاً للجهود ‏المتواصلة لمكافحة المخدرات وتعزيز حماية المجتمع السوري، واستكمال ‏الخطط التنفيذية للحملة الوطنية “سوريا دون مخدرات”.‏

وذكرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس ‏أن المجتمعين ناقشوا أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ‏والتحديات القائمة وسبل تذليلها، مؤكدين أهمية اعتماد إطار وطني موحد، ‏والانتقال من الحملة الإعلامية إلى برنامج وطني مستدام يجمع بين الوقاية ‏والعلاج والتأهيل وإعادة الاندماج، وذلك عبر توحيد الرسائل التوعوية وإدماج ‏مفاهيم الوقاية في المناهج ‏التعليمية، وتكثيف الخطاب الديني التوعوي، ‏وتنظيم أنشطة ومحاضرات ‏توعوية عبر وسائل الإعلام والفعاليات الرياضية ‏والثقافية، بهدف توسيع ‏نطاق التأثير المجتمعي.‏

وأكد المجتمعون ضرورة استكمال اللمسات الأخيرة لتعديل قانون المخدرات ‏بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والصحة، وتجهيز مراكز علاجية جديدة ‏في المحافظات وداخل السجون، مع التركيز على احتضان المتعافين ‏ومساعدتهم على إعادة الاندماج وربطهم بسوق العمل.‏

وعُرضت خلال الاجتماع مسودة أولية لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة ‏المخدرات، فيما جرى اعتماد تشكيل ورشة عمل مركزية دائمة برئاسة الأمانة ‏العامة، تضم مندوباً ثابتاً عن كل وزارة معنية، مع تمثيل موسع لوزارتي ‏الداخلية والصحة، على أن تتولى إعداد تقرير شهري موحد لقياس أثر ‏المبادرات ميدانياً وإعلامياً.‏

يذكر أنه بحضور الرئيس أحمد الشرع، أطلقت وزارتا الداخلية والصحة في ‏الـ 26 من حزيران الماضي ‌‏الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة ‏الإدمان، خلال حفل رسمي ‌‏أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار ‌‏“سوريا دون مخدرات”، تخلله عرض فيلم مصور بتقنية الذكاء الاصطناعي ‏تناول قصة معاناة إنسانية جراء آفة المخدرات، وتقديم عرض شامل يبرز ‏جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات.