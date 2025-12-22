رحلة علمية لطلاب الهندسة المدنية بجامعة حمص إلى مدينة حسياء الصناعية

مشاركة الوفد الوزاري في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي حول قطاعي المال والاتصالات
الجالية السورية في مدينة برشلونة الإسبانية تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
احتفالات في مدينة السلام بالقنيطرة في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
ندوة حوارية في مهرجان السلام بحمص.. التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي
مؤتمر صحفي يجمع القائد الشرع ورئيس مجلس الوزراء القطري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى