الأحمد: الثلث المكمل يثري عمل المجلس بالكفاءات والخبرات ويعكس الوفاء لتضحيات السوريين

دمشق-سانا

أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب يثري عمل المجلس بالكفاءات والخبرات، ويعكس الوفاء لتضحيات السوريين، وأن الإعلان عن كامل أسماء أعضاء مجلس الشعب يمثل محطة وطنية جديدة في مسيرة بناء الدولة السورية.

وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بدمشق تلا فيه مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب: إن المجلس يضم من نالوا ثقة المواطنين عبر الانتخابات، إلى جانب من شرفهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع بالتعيين وفق الصلاحيات الدستورية، بما يعزز التمثيل الوطني، ويثري عمل المجلس بخبرات متنوعة وكفاءات مشهود لها.

وأضاف الأحمد: إن هذه اللحظة لا تقتصر على إعلان أسماء الأعضاء، وإنما تمثل وقفة وفاء لذاكرة الوطن، وتقديراً لتضحيات الشعب السوري، واستحضاراً لمسيرة طويلة دفع السوريون خلالها أثماناً باهظة من دمائهم وأعمارهم وحريتهم.

وأشار إلى أن أرض سوريا ارتوت بدماء الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الكرامة والحرية، فيما خرج الأحرار مطالبين بدولة العدل والقانون، وتعرض آلاف الرجال والنساء للاعتقال والتعذيب والتهجير، كما واجه السوريون جرائم مروعة، بما فيها المجازر والهجمات بالأسلحة الكيميائية، التي ستبقى شاهداً على حجم المعاناة التي عاشها السوريون.

الأحمد: الثلث المكمل يعكس الوفاء لتضحيات السوريين

وأوضح الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين راعت في تشكيلها أن تعكس الوفاء لهذه التضحيات، وأن تضم نماذج مشرفة من أبناء الوطن، من بينهم ذوو شهداء، وناجون من المعتقلات، وناجون من الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية المعروفة بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الهدف من تشكيل المجلس هو الجمع بين صوت التضحية وصوت الخبرة، وأن تتكامل فيه التجربة مع الكفاءة، ليعبر عن مختلف شرائح المجتمع السوري ويجسد وحدة الوطن، بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو طائفية أو فئوية، مشدداً على أن الجميع يجتمعون تحت راية سوريا الواحدة.

ولفت الأحمد إلى أن سوريا كانت ولا تزال أرضاً مباركة، وشكلت عبر التاريخ موطناً للحضارة والعلم والرسالة، ومنها انطلقت قيم العدل والعيش المشترك، مؤكداً أن السوريين يستمدون من هذا الإرث العزم على بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وصيانة الحقوق، وترسيخ المواطنة، وتحقيق التنمية والازدهار.

وأعرب رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن ثقته بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.

وفي ختام كلمته، هنأ الأحمد جميع أعضاء مجلس الشعب، سائلاً الله أن يوفقهم لأداء واجبهم، وأن يحفظ سوريا وشعبها، ويرحم شهداءها، ويفرج عن جميع المفقودين، ويمنّ بالشفاء على الجرحى، وأن تكون هذه المرحلة بداية عهد جديد من البناء والوحدة والازدهار.

مراجعة القوانين وإعداد مسودة دستور جديد

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن المجلس سيباشر مهامه بعقد أولى جلساته يوم الإثنين المقبل الموافق للسادس من تموز الجاري، وسيضطلع بدور تشريعي محوري خلال المرحلة الانتقالية، يشمل مراجعة المراسيم السابقة وإقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمرحلة المقبلة وتشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد، مشدداً على أن اختيار أعضاء الثلث المكمل استند إلى الكفاءة والخبرة وتمثيل الفئات التي قدمت التضحيات، بعيداً عن المحاصصة.

وأوضح الأحمد أن مدة ولاية المجلس تبلغ ثلاثين شهراً قابلة للتمديد، وأن من أولوياته تحديث القوانين، وإقرار تشريعات تتعلق بالعاملين والأجور والاستثمارات، إلى جانب تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد تراعي ظروف سوريا وتطلعات السوريين.

وقال الأحمد: إن المجلس يملك صلاحية اقتراح مشاريع القوانين عبر لجانه المختصة، ومناقشة المشاريع الواردة من السلطة التنفيذية، وعقد جلسات استماع للمسؤولين التنفيذيين، فيما تتولى جهات أخرى إجراءات المساءلة وفق توصيات المجلس.

تمثيل السويداء والمرأة

وبيّن الأحمد أن الانتخابات في محافظة السويداء أُجلّت بسبب الظروف الراهنة مع ضمان تمثيلها ضمن الثلث المكمل، على أن تُجرى الانتخابات فيها عند توافر الظروف المناسبة، مؤكداً أن اختيار أعضاء الثلث المكمل لم يستند إلى المحاصصة، بل إلى الكفاءة والخبرة، مع مراعاة تمثيل ذوي الشهداء والمصابين والناجين من المعتقلات والنساء، كما شدد على أن المكون الكردي مكون أصيل، وأن معايير الاختيار اعتمدت على الكفاءات الوطنية وليس على نسب سكانية.

ولفت إلى أن الثلث المكمل سعى إلى تعزيز تمثيل النساء وذوي الإعاقة استكمالاً لما أفرزته الانتخابات.

الحصانة البرلمانية والمساءلة القانونية

وبخصوص الحصانة البرلمانية، أوضح الأحمد أنها تقتصر على حماية عضو مجلس الشعب أثناء أداء مهامه ولا تعفيه من المساءلة القانونية.

وأشار الأحمد إلى أن تأخر إعلان قائمة الثلث المكمل يعود إلى أعمال ترميم وتجهيز مبنى مجلس الشعب، إضافة إلى الحرص على تحقيق تمثيل متوازن لمختلف مكونات المجتمع السوري.

رسالة الثلث المكمل

وفي رده على سؤال لوكالة سانا، أوضح الأحمد أن الرسالة الأساسية من تشكيل الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب تتمثل في تحقيق مزيج بين من قدموا التضحيات وبذلوا في سبيل الوطن، وبين أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة التي كان لها دور كبير في تحقيق النصر وإسقاط النظام البائد.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن تشكيل مجلس شعب منتخب خلال المرحلة الانتقالية يعكس حرص القيادة على إشراك السوريين في بناء مؤسسات الدولة ومنح السلطة التشريعية دورها وفق الإعلان الدستوري.

ويأتي تشكيل مجلس الشعب السوري بمن فيه الثلث المكمل كآلية دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت بهدف ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير، وهي ليست نموذجاً تشريعياً دائماً في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة بالمرحلة الراهنة.