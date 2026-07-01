لجنة الانتخابات تعلن أسماء أعضاء مجلس الشعب

دمشق-سانا

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.

وجاء ذلك اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشعب بدمشق.

وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.

وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.

كما تلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.

مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل

وبلغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:

أسماء فرحان السباعي

أنس محمد العبدة

أيمن محمد الشقيري

أحمد عمر زيدان

أحمد قدور العفدل

أحمد نواف الجربا

إسراء زهير المشهور

بدر محي الدين جاموس

حسام الدين محمد زكريا ططري

حسام الدين محمد ماجد رزمة

حسن إبراهيم دغيم

حسن محمد سليم صوفان

حسين عبد الرحمن العلي

حسين محمد عساف

حمزة جاسم قبلان

حمود إبراهيم الحمود

حنان إبراهيم البلخي

خلدون جمال الأحمد

خليل دردة العبدالله

دعوة عبد الحميد الأحدب

رامي شاهر الصالح

روزينا عامر اللاذقاني

سعود فيصل النجرس

سمية مراد مراد

سميرة أيمن الوتار

سهيل حبيب الفاضل

صبح عقله البداح

عائشة محمد فهد الدبس

عبد الحميد عكيل العواك

عبد الرحمن مجحم مصطفى

كبرييل موشي كورية

لارا فتحي قديد

ليث وحيد البلعوس

مؤيد هايل القبلاوي

مادونا سهيل بشاره

ماهر عبد الوهاب علوش

محمد إبراهيم الزعبي

محمد إبراهيم حاج عثمان

محمد زياد الرباط

محمد سعيد عبد القادر الحسو

محمد علي محمد ياسين

محمد نايف بلعاص

محمد ياسر دلوان

محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد

محمد موسى الطريحة

مرفت محمد صبحي توتو

مصطفى عبد الرحمن عبدي

مصطفى يحيى عكوش

مصعب خليل شيخ جدعان الهفل

مضر وفيق حمدان

منذر أحمد سراس

مهرب محمد الحمود

ناصر محمد خير الحريري

نجوى بهجت قصاص

نوار الياس نجمة

هدى عبد الباسط أتاسي

هيثم يوسف المعسعس

وديع محمد حاج حمود

ياسر سليمان منصور

يحيى محمد عماد إبراهيم

عبد الكريم أحمد بركات

عبد المنعم محمد الناصيف

عبد الحكيم حواس بشار

عبد الله زهير الزايد

علاء حسين الموسى

عماد يعقوب برق

عمر فواز المحمد

عيسى محمد إبراهيم

فاطمة عبد اللطيف اليوسف

فاطمة محمد حيدر

مجلس الشعب: موعد انعقاد الجلسة الأولى

وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين القادم 6 تموز 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.

وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.

بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و 47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.