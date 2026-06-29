افتتاح مسجد أبي ذر الغفاري في قرية طرنجة بريف القنيطرة بعد إعادة تأهيله

القنيطرة-سانا

افتتحت مديرية أوقاف القنيطرة اليوم الإثنين مسجد أبي ذر الغفاري في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، عقب الانتهاء من أعمال إعادة ترميمه وتجهيزه بالكامل، بعد تعرضه للقصف خلال سنوات الحرب.

وأوضح مدير أوقاف القنيطرة أنس الساري في تصريح لـ سانا، أن تأهيل المسجد يتيح عودته لأداء دوره الديني والاجتماعي، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على متابعة ترميم المزيد من المساجد المتضررة وإعادة تأهيلها، لتبقى منارات للعلم وحلقات الذكر، ومكاناً يجمع أبناء المجتمع على الخير والتكافل.

حضر الافتتاح مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد، وعدد من الشخصيات الرسمية ووجهاء المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية والمجتمعية المتواصلة لإعادة تأهيل البنية الدينية والخدمية في ريف القنيطرة، وتعزيز عودة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات المتضررة خلال سنوات الحرب.