افتتاح مسجد أبي ذر الغفاري في قرية طرنجة بريف القنيطرة بعد إعادة تأهيله

photo 2026 06 29 17 41 43 افتتاح مسجد أبي ذر الغفاري في قرية طرنجة بريف القنيطرة بعد إعادة تأهيله

القنيطرة-سانا

افتتحت مديرية أوقاف القنيطرة اليوم الإثنين مسجد أبي ذر الغفاري في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، عقب الانتهاء من أعمال إعادة ترميمه وتجهيزه بالكامل، بعد تعرضه للقصف خلال سنوات الحرب.

وأوضح مدير أوقاف القنيطرة أنس الساري في تصريح لـ سانا، أن تأهيل المسجد يتيح عودته لأداء دوره الديني والاجتماعي، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على متابعة ترميم المزيد من المساجد المتضررة وإعادة تأهيلها، لتبقى منارات للعلم وحلقات الذكر، ومكاناً يجمع أبناء المجتمع على الخير والتكافل.

حضر الافتتاح مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد، وعدد من الشخصيات الرسمية ووجهاء المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية والمجتمعية المتواصلة لإعادة تأهيل البنية الدينية والخدمية في ريف القنيطرة، وتعزيز عودة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات المتضررة خلال سنوات الحرب.

إدلب: تعاون بين هيئة الطاقة الذرية السورية وجامعة إيبلا حول التطبيقات الطبية والبحثية الحديثة
مصدر بوزارة الدفاع: قواتنا تمكنت من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام البائد على مقاتلينا بمحيط القرداحة
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الرئيس ترامب سيعطي أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا
وزير الداخلية: تطبيق “صوتك وصل” نافذة للتواصل بين المواطنين والوزارة
تنظيم قسد يفجر جسرين على نهر الفرات في مدينة الرقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك