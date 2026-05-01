وزارة الأوقاف تدين استهداف خطيب مقام السيدة زينب وتؤكد رفض تهديد السلم الأهلي

دمشق-سانا

أدانت وزارة الأوقاف بأشدّ العبارات حادثة استهداف خطيب مقام السيدة زينب بريف دمشق فرحان حسن المنصور، مؤكدة أنه عمل مدان يمسّ أمن المجتمع واستقراره.

وشددت الوزارة في بيان اليوم الجمعة على أن مثل هذه الاعتداءات تشكّل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، وتستهدف النيل من وحدة السوريين وزعزعة نسيجهم المجتمعي.

وجددت الوزارة دعمها الكامل لجهود قوى الأمن الداخلي في ملاحقة الجناة، والكشف عن ملابسات الحادثة، وتقديم المتورطين إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

وكان مصدر في وزارة الداخلية أعلن أن انفجار قنبلة ظهر اليوم في منطقة السيدة زينب بريف دمشق أدى إلى مقتل المنصور، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك