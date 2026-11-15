الأشجار حول المنازل.. هل تسهم في تنمية القدرات المعرفية للأطفال؟

بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة نانجينغ الطبية في الصين، أن العيش في مناطق سكنية تحيط بها المساحات الخضراء يرتبط بتحسن عدد من مؤشرات النمو العصبي لدى الأطفال، بما يشمل القدرات المعرفية واللغوية والمهارات الحركية.

وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة «ScienceDirect» العلمية اليوم الأحد، أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات أعلى من الغطاء النباتي في محيط مساكنهم سجلوا نتائج أفضل في عدد من مجالات النمو العصبي، وذلك استناداً إلى تحليل بيانات 5284 طفلاً.

وتتبّع الباحثون مستويات الغطاء النباتي المحيط بمساكن الأطفال خلال الفترة السابقة للحمل ومراحله والسنوات الأولى من عمرهم، ثم قيّموا تطورهم العصبي، بما في ذلك القدرات المعرفية والتواصل اللغوي والمهارات الحركية الدقيقة والكبرى.

وبحثت الدراسة أيضاً دور تلوث الهواء في العلاقة بين المساحات الخضراء والنمو العصبي، وأظهرت النتائج أن انخفاض التعرض لملوثات الهواء، ومنها الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون، قد يفسر جزءاً من الارتباط بين زيادة الغطاء النباتي وتحسن بعض مؤشرات النمو لدى الأطفال.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية البيئة المحيطة بالأطفال خلال المراحل المبكرة من حياتهم، ولا سيما الفترة السابقة للحمل وأثنائه والسنوات الأولى بعد الولادة، بوصفها مراحل حساسة في تطور الدماغ واكتساب المهارات المختلفة.

وتعزز هذه النتائج أهمية مراعاة المساحات الخضراء والحدائق والأشجار في التخطيط العمراني للأحياء السكنية، إلى جانب الحد من تلوث الهواء، لما لذلك من دور محتمل في توفير بيئة صحية تدعم نمو الأطفال وتطور قدراتهم.