قطر وتركيا تجددان دعمهما استقرار سوريا وتدعوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أنقرة-سانا



أكدت قطر وتركيا، اليوم الجمعة، دعمهما لجهود الحكومة السورية في استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، مطالبين المجتمع الدولي بموقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.



جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية القطرية بختام الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، والتي انعقدت في مدينة إسطنبول برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال البيان المشترك: “نؤكد مجدداً دعم قطر وتركيا لجهود الحكومة السورية لاستعادة الاستقرار، وتعزيز مؤسسات الدولة، والدفع قدماً بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية ومُلكيّة سورية، في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة”.



وشدد البلدان على أهمية دفع تعافي سوريا وإعادة إعمارها قدماً من خلال مشاريع ملموسة في القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما البنية التحتية والإسكان والتدريب التقني والطاقة والصناعة والخدمات العامة الأساسية، فضلاً عن المبادرات الرامية إلى دعم المشاريع المحلية في إطار الملكية الإقليمية وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.



ودعا البلدان المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة، مشيرين إلى التزامهما بدعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.



وكان أمير قطر أكد في كلمته خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم ‏المتحدة في 22 أيلول الماضي، وقوف بلاده إلى ‏جانب سوريا في مرحلة تعافيها، ودعم سيادتها واستقلالها ووحدتها، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 25 أيلول الماضي دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها.

