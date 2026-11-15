باحثون صينيون يطورون مشطاً كهربائياً لتحفيز نمو الشعر والحد من الصلع

بكين-سانا

طور باحثون صينيون جهازاً إلكترونياً حيوياً جديداً لتحفيز نمو الشعر والحد من تساقطه، في تقنية تجريبية قد تفتح المجال أمام تطوير أساليب غير جراحية للتعامل مع الصلع الوراثي.

وذكرت مجلة (E+T Magazine) المتخصصة في أخبار الهندسة والتكنولوجيا أول أمس، أن فريقاً بحثياً بقيادة خبراء من جامعة بيهانغ الصينية، صمم جهازاً يشبه المشط، مزوداً بأسنان إلكترونية متناوبة تولد مجالات كهربائية نابضة، بهدف تحفيز بصيلات الشعر وتعزيز نشاطها.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Communications يوم 3 تشرين الثاني الجاري، أن الجهاز يجمع بين التحفيز الكهربائي وإيصال المواد العلاجية إلى طبقات الجلد العميقة، في محاولة لتحسين استجابة بصيلات الشعر وتحفيز نموه، مشيرين إلى أن التجارب أظهرت نتائج واعدة خلال فترة شهر واحد، مقارنة ببعض الوسائل العلاجية التقليدية.

ويهدف هذا الابتكار إلى تطوير خيار علاجي غير جراحي لتساقط الشعر، ولا سيما الصلع الوراثي، الذي يعد من أكثر أنواع تساقط الشعر انتشاراً، ويدفع الباحثين إلى استكشاف تقنيات حديثة لتعزيز نموه.