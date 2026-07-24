رصد القمر والأجرام السماوية في فعالية علمية بدمشق احتفاءً باليوم الدولي للقمر

دمشق-سانا

نظمت الجمعية الفلكية السورية، بالتعاون مع مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية في محافظة دمشق مساء اليوم الخميس، فعالية علمية احتفاءً باليوم الدولي للقمر، والذكرى التاسعة والثلاثين لانطلاق رائد الفضاء السوري محمد فارس إلى محطة “مير” الفضائية، بهدف نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء وترسيخ التفكير العلمي لدى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال والشباب.

وأتاحت الفعالية، التي أقيمت في نادي المحافظة بدمشق، للمشاركين رصد القمر وعددٍ من الأجرام السماوية والظواهر الفلكية، حيث جاء الرصد بالتزامن مع وجود القمر في طور الأحدب المتزايد بنسبة إضاءة تقارب 71 بالمئة، ما وفر ظروفاً مناسبة لمشاهدة تضاريس سطحه، ولا سيما الفوهات والسلاسل الجبلية والسهول القمرية، بوضوح نتيجة تدرج الظلال على امتداد الخط الفاصل بين الجزء المضاء والمظلم من سطحه.

تعزيز الوعي بعلوم الفضاء

وأكد رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري، في تصريح لــ سانا، أن الاحتفاء باليوم الدولي للقمر يسهم في تعزيز الوعي بأهمية علوم الفضاء واستكشاف القمر، وتقريب هذه العلوم من مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تزامن الفعالية مع ذكرى انطلاق رائد الفضاء السوري محمد فارس إلى محطة “مير” يجسد أهمية استثمار المناسبات العلمية والوطنية في ترسيخ الاهتمام بعلوم الفضاء لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح العصيري أن الرصد المباشر يحول المعرفة الفلكية من معلومات نظرية إلى تجربة عملية تسهم في تبسيط المفاهيم العلمية وتحفيز الأطفال والشباب على الاهتمام بالعلوم والبحث العلمي.

رصد تضاريس القمر

وأضاف أن مرحلة الأحدب المتزايد تعد من أفضل مراحل رصد تضاريس القمر، إذ تبرز خلالها الفوهات والسلاسل الجبلية والسهول القمرية بصورة أوضح بفعل تدرج الإضاءة والظلال، في حين تقل التفاصيل المرئية عند اكتمال البدر نتيجة اقتراب سطحه المرئي من الإضاءة الكاملة.

وأشار إلى أن الفعالية أتاحت للمشاركين رصد عدد من الأجرام والظواهر الفلكية المرئية في سماء دمشق، ومن بينها كوكب الزهرة، إلى جانب التعريف ببداية موسم نشاط زخة شهب البرشاويات، التي تعد من أشهر الزخات الشهابية السنوية، وتبلغ ذروة نشاطها خلال النصف الأول من شهر آب.

تصحيح المفاهيم الشائعة

بدوره، أوضح نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية عبد العزيز سنوبر، أن الرصد بالتلسكوبات لا يقتصر على مشاهدة الأجرام السماوية، بل يسهم في بناء ثقافة علمية قائمة على الملاحظة والتحليل والاستنتاج، ويقرب الجمهور من منهجية عمل الفلكيين، مشيراً إلى أن مشاهدة تفاصيل سطح القمر بصورة مباشرة تترك أثراً معرفياً يفوق ما تنقله الصور والوسائط الرقمية.

وأضاف سنوبر أن الأنشطة الميدانية للرصد الفلكي تسهم في تصحيح كثير من المفاهيم الشائعة حول الظواهر السماوية، وتفتح المجال أمام الأطفال والشباب للتفاعل مع العلوم بصورة عملية، بما يعزز اهتمامهم بالتخصصات العلمية والتقنية.

نشر المعرفة العلمية

من جانبها، أوضحت عضوتا الجمعية الفلكية السورية تركية جبور وشام الصواف، في تصريح مماثل، أن فعاليات الرصد المباشر تسهم في تبسيط علوم الفضاء وتعزيز الثقافة العلمية لدى مختلف الفئات، ولا سيما الأطفال والشباب، مؤكدتين أن الإقبال على مثل هذه الأنشطة يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بعلم الفلك، ويشجع على مواصلة تنظيمها لنشر المعرفة العلمية.

وشهدت الفعالية تفاعلاً لافتاً من الأطفال، الذين تابعوا عمليات الرصد المباشر وشاركوا في النقاشات حول تضاريس القمر والظواهر الفلكية، الأمر الذي عكس قدرة الأنشطة التطبيقية على تبسيط المفاهيم العلمية وتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء.

ذكرى هبوط البشر على سطح القمر

ويُحتفل باليوم الدولي للقمر في 20 تموز من كل عام، بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2021، إحياءً لذكرى أول هبوط للبشر على سطح القمر خلال مهمة “أبولو 11” عام 1969، وتعزيزاً للوعي بأهمية استكشافه واستخدامه في الأغراض السلمية.

ويهدف هذا اليوم إلى تشجيع التعاون الدولي في استكشاف القمر، وتعزيز الوعي العام بأهمية البحث العلمي وعلوم الفضاء، ودعم الاستخدام السلمي والمستدام للقمر، كما يشهد تنظيم فعاليات علمية وتثقيفية في مختلف دول العالم بمشاركة مؤسسات علمية وأكاديمية ومهتمين بعلوم الفضاء.