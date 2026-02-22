توزيع 400 سلة غذائية على الأسر الأكثر حاجة في قرية البويضة الشرقية بريف حمص

حمص-سانا

وزّع فريق الإغاثة العاجلة والتنمية، اليوم الأحد، 400 سلة غذائية على سكان قرية البويضة الشرقية في ريف حمص الجنوبي، مستهدفاً العائلات الأكثر حاجة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح أحمد رعد، عضو الفريق، في تصريح لمراسل سانا، أن التوزيع شمل 400 عائلة عبر تقديم سلال غذائية متكاملة، مشيراً إلى تزايد الحاجة للدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا سيما خلال شهر رمضان الذي ترتفع فيه متطلبات المعيشة اليومية، وأكد أن الفريق يركز على الأسر الأكثر احتياجاً، مع الاستمرار في تقديم المساعدة ضمن الإمكانات المتاحة.

من جهته، أشار عارف صطوف، أحد سكان القرية، إلى أهمية دور الجمعيات الخيرية في دعم الأهالي، وخاصةً في ظل الأوضاع الراهنة، لافتاً إلى أن العديد من العائلات عانت من التهجير وفقدان مصادر دخلها، ما يجعل هذه المساعدات ضرورة ملحّة.

بدوره، أكد محمد بكار، أحد أبناء القرية، حاجة السكان إلى المزيد من الدعم، مبيناً أن السلال الغذائية الموزعة اليوم خطوة مهمة لكنها غير كافية لتلبية احتياجات الأسر بشكل كامل، مشدداً على ضرورة استمرار المساعدات خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن قرية البويضة الشرقية كانت قد تعرضت لدمار واسع خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تضرر بنيتها التحتية وتهجير عدد كبير من سكانها، ورغم ذلك، يبذل الأهالي جهوداً كبيرة لإعادة إعمار منازلهم وتحسين ظروفهم المعيشية بالاعتماد على إمكاناتهم الذاتية.