دمشق-سانا

تتنوع موضوعات الكتب التي تقدمها زاوية «إصدارات سورية حديثة» هذا الأسبوع، لتشمل الأعمال الأدبية والدراسات التاريخية والاجتماعية، إلى جانب المؤلفات التراثية واللغوية والفقهية.

وتجمع هذه الإصدارات بين تجارب روائية معاصرة ومحاولات لتوثيق جوانب من الذاكرة الاجتماعية والثقافية، إلى جانب طبعات جديدة لمؤلفات تراثية، بما يتيح للقارئ الاطلاع على مسارات مختلفة من الإنتاج المعرفي والأدبي المرتبط بحركة النشر السورية.

كتاب: العشائر السورية في الجزيرة والشامية – الجزء الأول

المؤلف: الباحث السوري عبد الحميد دشو

دار النشر: دار نرد للنشر والتوزيع، ألمانيا، 2026.

نبذة عن الكتاب: يقدم العمل دراسة توثيقية للعشائر السورية في منطقتي الجزيرة والشامية، متتبعاً أصولها التاريخية وتفرعاتها القبلية ومواطن انتشارها وأبرز شيوخها ووجهائها، ويستند المؤلف إلى مراجع عربية وأجنبية ووثائق تاريخية وشهادات ميدانية، لبحث التحولات التي رافقت انتقال العشائر من حياة البداوة والترحال إلى الاستقرار والزراعة، ودورها في حفظ العادات والتقاليد وتشكيل التاريخ المحلي.

• كتاب: المعتقدات الشعبية في التراث العربي.. دراسة في الجذور الأسطورية والدينية والمسلكية الاجتماعية

المؤلف: محمد توفيق السهلي وحسن الباش

دار النشر: دار رسلان للطباعة والنشر، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يقدم دراسة توثيقية وتحليلية للمعتقدات الشعبية في الثقافة العربية، متتبعاً جذورها الأسطورية والدينية والاجتماعية، وكيف تشكلت وانتقلت عبر الأجيال وأثرت في سلوك الأفراد والجماعات، مقدماً مادة بحثية تسهم في فهم أحد جوانب التراث الثقافي غير المادي.

• كتاب: مجمع البحرين وملتقى النيرين

المؤلف: مظهر الدين أحمد بن علي ابن الساعاتي

التحقيق: اللجنة العلمية بمركز بدر الدين العيني

دار النشر: دار المنهاج القويم، دمشق، 2026.

نبذة عن الكتاب: يضم مسائل وأحكام فقهية في أبواب متعددة من الشريعة الإسلامية، وتأتي الطبعة الجديدة بإشراف اللجنة العلمية بمركز بدر الدين العيني، لتقدم النص التراثي في إخراج محقق يتيح للباحثين والمهتمين بالفقه الإسلامي العودة إلى أحد مصادر المدرسة الحنفية ودراسة مادته الفقهية ومنهج مؤلفه في عرض المسائل والأحكام.

• كتاب: من تاريخ النحو

المؤلف: العلامة اللغوي سعيد الأفغاني

الاعتناء والتحقيق: حسين منصور الشيخ

دار النشر: دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر ببيروت والشارقة 2026.

نبذة عن الكتاب: يقدم العمل قراءة تاريخية وتحليلية لتطور النحو العربي، منذ العصر الجاهلي وعهد النبوة وصولاً إلى نضوج المدارس النحوية، متوقفاً عند نشأة الاتجاهين البصري والكوفي ومناهجهما في القياس والسماع، ويعيد المؤلف النظر في بعض التصنيفات الشائعة للمدارس النحوية، مبيناً أوجه الاختلاف في ضوابط الاستدلال اللغوي، وما تركته تلك المناهج من أثر في تطور الدرس النحوي العربي.

رواية: عبروا بلا ظلال

المؤلفة: الروائية السورية عبير خالد يحيى

دار النشر: دار توتول للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2026.

نبذة عن الرواية: تتناول قضايا الفقد والاختفاء وتبدّل الهويات، من خلال شخصيات تبحث عن أطفال اختفت آثارهم أو تبدلت أسماؤهم خلال سنوات الثورة السورية، لتطرح أسئلة تتصل بحق الإنسان في معرفة ماضيه واستعادة هويته، وقدرة الذاكرة على مقاومة المحو، وتتوزع أحداثها على مدن عدة، بينها إسطنبول وغازي عنتاب وبيروت ودمشق وطرطوس وحمص وحماة، حيث يتداخل البحث عن الحقيقة مع التحولات الإنسانية والاجتماعية التي تعيشها الشخصيات.

وتعكس هذه الإصدارات الحرص على تقديم أعمال تجمع بين التوثيق والبحث والإبداع الأدبي، بما يسهم في حفظ الذاكرة الثقافية والاجتماعية، وإثراء المكتبة العربية بمؤلفات تتيح للقراء والباحثين الاطلاع على موضوعات وتجارب معرفية وأدبية متعددة.