كهرباء حمص تعزّز استقرار التغذية بإعادة تأهيل مركز تحويل في حي السلطانية

حمص-سانا

أعادت الشركة العامة للكهرباء في محافظة حمص تأهيل مركز تحويل هوائي باستطاعة 400 ك.ف.أ في حي السلطانية، بهدف التخفيف عن مركز التحويل الأرضي في منطقة بين الجسرين بحي بابا عمرو، وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح رئيس دائرة صيانة مراكز التحويل في الشركة فاروق حشمة لمراسل سانا اليوم الإثنين أن تأهيل المركز سيسهم في الحد من الانقطاعات نتيجة تزايد الطلب على الكهرباء مع استمرار عودة المهجرين إلى منازلهم، مؤكداً أن واقع التغذية الكهربائية سيكون أفضل مقارنة بالعام الماضي.

تأهيل المركز سيسهم في الحد من الانقطاعات الناجمة عن تزايد الطلب على الكهرباء مع استمرار عودة المهجرين إلى منازلهم، مؤكداً أن واقع التغذية سيكون أفضل مقارنة بالعام الماضي.

ودعا حشمة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتركيب العدادات النظامية في منازلهم، بما يضمن الاستجرار المشروع للكهرباء ويحافظ على استقرار الشبكة.

من جانبه أوضح صفوان محمد العوض صاحب مطعم في المنطقة أن واقع الكهرباء عند افتتاح مطعمه كان غير مستقر، الأمر الذي حال دون الاستفادة منها، مبيناً أن الأهالي تقدموا بطلب إلى شركة الكهرباء لتركيب محولة جديدة، واستجابت لطلبهم.

وأعرب العوض عن أمله في أن تسهم المحولة الجديدة في تحسين واقع التغذية الكهربائية بشكل أكبر، مشيراً إلى أن الخدمة شهدت تحسناً خلال الفترة الأخيرة، وأن المحولة ستحد من الانقطاعات التي كانت تمتد سابقاً ليومين أو ثلاثة أيام نتيجة الأعطال، وهو ما كان ينعكس سلباً على أصحاب المحال التجارية.

بدوره بين عبد العليم برغوث من أهالي حي بابا عمرو والمقيم في منطقة بين الجسرين، أن المنطقة عانت خلال الفترة الماضية، ولا سيما في فصل الشتاء من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وأعطال ناجمة عن حدوث تماس في الكابلات، معرباً عن أمله في أن يسهم فصل الشبكتين وتركيب محولة جديدة في تحسين واقع الكهرباء وتأمين تغذية أكثر استقراراً للأهالي.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار خطة الشركة العامة لكهرباء حمص لإعادة تأهيل مراكز التحويل والشبكات الكهربائية المتضررة، وخاصة في الأحياء التي تشهد عودة متزايدة للأهالي، بما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة والحد من الأعطال والانقطاعات.