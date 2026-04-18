انقطاع الاتصالات والكهرباء عن دير الزور بسبب أعطال متزامنة في الشبكات

photo 2026 04 18 00 00 05 انقطاع الاتصالات والكهرباء عن دير الزور بسبب أعطال متزامنة في الشبكات

دير الزور-سانا

شهدت مدينة دير الزور اليوم الجمعة انقطاعاً تاماً لخدمة الاتصالات الأرضية والخليوية، نتيجة أعطال متفرقة متزامنة.

وأوضحت مديرية الاتصالات عبر صفحتها على فيسبوك، أن الانقطاع جاء نتيجة قطع في المسار الواصل بين محطة T4 ومدينة تدمر، على أن تنطلق ورشات الصيانة الضوئية صباح الغد، لتحديد موقع العطل والعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت متزامن انقطع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة حيث نوهت الشركة العامة للكهرباء في محافظة دير الزور عبر صفحتها على فيسبوك، أن انقطاع التيار الكهربائي حدث نتيجة عطل على خط التوتر العالي 230 ك.ف المغذي للمحافظة، مشيرة إلى أن الورشات الفنية تعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن.

كما توقفت العنفات المائية التي تعمل تغذيتها عبر الطاقة الكهربائية، ما أدى لتوقف ضخ المياه عن عدد من الأحياء في المدينة.

يذكر أن المحافظة تشهد كل فترة انقطاعات متماثلة، نتيجة تهالك الشبكات والأحمال الزائدة.

