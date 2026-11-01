مشفى الحراك الوطني في درعا يستقبل أكثر من 6 آلاف مراجع شهرياً ‏

درعا-سانا‏

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يواصل مشفى الحراك الوطني في ريف درعا تقديم خدماته الطبية والعلاجية لأهالي ‏المدينة ونحو 15 بلدة وقرية محيطة بها، مستقبلاً أكثر من 6000 مراجع شهرياً، ‏وسط جهود لتطوير أقسامه وتجاوز الصعوبات التي تواجه سير العمل وتلبية ‏الاحتياجات المتزايدة.‏

وأوضح مدير المشفى الدكتور علي الحريري في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن ‏المراجعين يتوزعون على أقسام الإسعاف والعيادات الخارجية والاستشفاء، مشيراً إلى ‏حاجة المشفى لرفد كوادره التمريضية والفنية، وتأمين أطباء اختصاصيين، إضافة ‏إلى تفعيل قسم الأطفال وتزويده بكادر متخصص وتشغيل شبكة الأوكسجين الخاصة ‏به.‏



من جهته، بيّن اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور أحمد الغزالي في تصريح مماثل، ‏أن المشفى يجري عمليات جراحية متنوعة، تشمل العمليات الصغرى كالإصبع القافز، ‏والعمليات الكبرى والمعقدة مثل تركيب المفاصل وجراحات الحوض، لافتاً إلى إجراء ‏أكثر من 250 عملية خلال الأشهر الأربعة الماضية.‏

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وأشار الغزالي إلى أهمية فصل العمليات العظمية عن الجراحية للحد من انتقال ‏العدوى، موضحاً أن المشفى يوفر أيضاً التحاليل المخبرية والصور الشعاعية ‏والقوسية، ويسهم في تخفيف أعباء السفر والنفقات عن المرضى الذين يحتاجون إلى ‏عمليات كبرى في دمشق، رغم حاجته إلى صالة جراحة أوسع لاستيعاب ضغط ‏العمليات المتزايد.‏

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وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة، أشاد المواطن خالد موسى التركماني بجودة الخدمات ‏المجانية، لكنه أشار إلى صعوبات تواجه المرضى، أبرزها غياب المصعد، ما يشكل ‏عبئاً على مرضى غسيل الكلى وذوي الإعاقة والمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة ‏في التنقل، ولا سيما بعد جلسات الغسيل.‏

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ويُعد مشفى الحراك الوطني من المنشآت الطبية الحيوية في الريف الشرقي لمحافظة ‏درعا، نظراً لموقعه الجغرافي المتوسط بين عدد من البلدات والقرى ذات الكثافة ‏السكانية، ما يجعله مقصداً رئيسياً لآلاف المرضى شهرياً، وركيزة أساسية في تقديم ‏الخدمات الصحية لأهالي المنطقة.