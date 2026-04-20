تنفيذ مشروع بئر مياه بدعم إماراتي لتخديم سكان مخيم الوافدين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية اليوم الإثنين، أعمال تنفيذ مشروع حفر بئر مياه في منطقة جبل العطى بريف دمشق، تمهيداً لوضعه بالخدمة، بهدف دعم مصادر مياه الشرب لتجمعات أبناء الجولان السوري المحتل في منطقة مخيم الوافدين بريف دمشق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع التزويد بالمياه في المنطقة.

وأوضح مدير مؤسسة مياه القنيطرة المهندس سالم البخيت في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع تم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الطاقة، حيث جرى حفر البئر بعمق 300 متر طولي وتنفيذ أعمال الإكساء لنحو 270 متراً، إضافة إلى تزويدها بمضخة غاطسة وكوابل كهربائية ومنظومة طاقة شمسية تضم نحو 50 لوحاً شمسياً.

وأشار البخيت إلى أن هذه البئر تسهم في دعم مصادر المياه التي تغذي تجمعات أبناء الجولان في منطقة مخيم الوافدين بريف دمشق، والتي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع تم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإماراتية العالمية.

ووجه البخيت الشكر والامتنان للجهات الداعمة لتنفيذ هذا المشروع الإنساني الحيوي.

ويأتي المشروع في إطار تعزيز مصادر مياه الشرب لتجمعات أبناء الجولان في مخيم الوافدين بريف دمشق، مع تزايد الضغط على الموارد المائية في المنطقة.