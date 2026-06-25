الشؤون الاجتماعية بإدلب تنفّذ جولة ميدانية لتخديم عشر عائلات من حالات الرعاية الاجتماعية

إدلب-سانا

نفذت دائرة الرعاية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إدلب اليوم الخميس جولة ميدانية شملت عدداً من مناطق ريف إدلب، جرى خلالها تخديم عشر عائلات من حالات الرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات اللازمة لها.



وهدفت الجولة إلى متابعة أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً عن كثب، وتقييم احتياجاتها بشكل مباشر، وتأمين المتطلبات الأساسية لها ضمن برامج الرعاية التي تنفذها المديرية بشكل دوري.



وأكدت المديرية أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خطتها لتعزيز التواصل مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بشكل فوري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح علاء قزي، رئيس مكتب بيانات الحالات الطارئة في دائرة الرعاية بالمديرية، في تصريح لمراسل سانا، أن الدائرة تستهدف عادةً حالات الرعاية الاجتماعية من ذوي الإعاقة وأسر الشهداء وحالات الفقر الشديد، مبيناً أن الجولة استهدفت بعض الحالات في سراقب ومعرة النعمان وريفها حيث شملت المساعدات المقدمة الإسفنج والبطانيات والسجاد والسلل الغذائية ومواد التنظيف، لافتاً إلى استمرار العمل على تخديم الحالات المستهدفة.



وأضاف قزي: إن الفرق الميدانية تقوم برصد دقيق لحالات الأسر المستهدفة وتوثيق احتياجاتها، مشيراً إلى أن التخديم الميداني للعائلات الأكثر احتياجاً خلال هذه الجولة يعكس حرص المديرية على متابعة أوضاع الأسر بشكل مستمر وعدم الاكتفاء بالبيانات المكتبية.



من جهته، عبّر عادل فرهود، معيل أسرة أيتام من بلدة تلمنس في ريف معرة النعمان، عن تقديره لجهود المديرية، مؤكداً أن متابعة أوضاع الأسر المحتاجة بشكل مباشر تمنحها الإحساس بالأمان، وأن الزيارة الميدانية والخدمات المقدمة خففت عنهم الكثير، ولا سيما بعد عودتهم وسط ظروف معيشية صعبة عقب تهدم منزلهم وقلة فرص العمل.



وتواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بإدلب تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية بشكل دوري في مختلف مناطق المحافظة وريفها، بهدف الوصول إلى الأسر المتضررة من النزوح والظروف المعيشية الصعبة، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة كأسر الأيتام وذوي الدخل المحدود، من خلال جولات ميدانية لتقييم الحالات وتقديم الدعم العيني والمادي بالتنسيق مع الجهات المعنية.