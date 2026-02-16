الخدمات الفنية في اللاذقية تُنهي ترميم جسر حيوي في قرية كلس يربط أكثر من عشر قرى

اللاذقية-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية أعمال ترميم جسر حيوي في قرية كلس على نهر الكبير الشمالي في ناحية ربيعة بريف المحافظة الشمالي، وهو جسر يشكّل شرياناً مهماً يربط أكثر من عشر قرى في منطقة جبل التركمان، وذلك ضمن خطة الاستجابة للأضرار التي خلّفتها الأمطار والسيول الأخيرة.

وأوضح المشرف على معالجة انهيارات الطرق في المديرية عهد سلوم في تصريح لمراسل سانا، أن الورشات الفنية تواصل تنفيذ أعمال الترميم والتعزيل ومعالجة الانهيارات على عدد من المحاور الحيوية في الريف الشمالي، ومن بينها محور شحرور – اليمامة – كلس – سلور – عطيرة.

وبيّن سلوم أن الأعمال شملت معبراً على نهر الكبير الشمالي يضم عبارة صندوقية كبيرة مؤلفة من صندوقين، حيث جرى تعزيلها وترميم جوانبها وإعادة ربط الطريق، تمهيداً لوضعه في الخدمة مجدداً.

وأضاف: إن الأعمال نُفذت خلال اليومين الماضيين باستخدام آليات وكوادر المديرية، على أن تستكمل بصيانة للصرّاف المجاور لضمان استقرار الطريق وسلامة الحركة المرورية.

وأشار إلى أن المديرية تتابع تدخلاتها في نطاق بلدية قسطل معاف على طريق الخالدية – بيت القدار، بعد تسجيل انهيارات في جوانب الطريق نتيجة الأحوال الجوية، حيث يتم تعزيل العبارات الصندوقية والقسطلية وفق سلم أولويات، يهدف إلى تأمين حلول إسعافية سريعة تعيد انسيابية المرور، وتسهّل وصول الأهالي إلى المناطق المتضررة.

وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، إذ أوضح عادل نزيقة من قرية كلس أن الأمطار الغزيرة والسيول تسببت بانقطاع الطرق وعزل بعض القرى، مؤكداً أن سرعة استجابة الجهات المعنية أسهمت في إعادة حركة النقل إلى طبيعتها.

فيما أشار رفيق حلاق إلى أن إعادة تأهيل الجسر والطريق خففت من الأعباء الخدمية والمعيشية التي واجهها السكان خلال فترة الانقطاع.

وتواصل مديرية الخدمات الفنية أعمالها في مختلف مناطق المحافظة، لتعزيز البنية التحتية ومعالجة الأضرار الطارئة، بما يسهم في تحسين واقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.