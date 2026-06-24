الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزاً جديداً غربي الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا
أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزاً حديدياً مدعّماً بكتل إسمنتية، على الطريق الذي فتحته سابقاً قرب السياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل، غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن الحاجز أُقيم داخل الأراضي الزراعية، على مسافة تقدر بنحو 300 متر من السياج الفاصل، في المنطقة الواقعة غربي البلدة.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت، في وقت سابق اليوم، على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً، واعتقلت أحد المدنيين أثناء مروره، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري واعتداءاتها على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.