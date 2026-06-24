الاحتلال الإسرائيلي يقيم حاجزاً جديداً غربي الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا‏

أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزاً حديدياً مدعّماً بكتل إسمنتية، على الطريق الذي فتحته سابقاً قرب ‏السياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل، غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن الحاجز أُقيم داخل الأراضي الزراعية، على مسافة تقدر بنحو 300 متر من السياج ‏الفاصل، في المنطقة الواقعة غربي البلدة.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت، في وقت سابق اليوم، على الطريق الواصل بين ‏قرية المعلقة وبلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً، واعتقلت أحد المدنيين أثناء ‏مروره، قبل أن تنسحب من المنطقة.‏

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري ‏واعتداءاتها على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا تترتب عليها أي ‏آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام ‏الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.‏