وزارتا التنمية الإدارية والصحة تعلنان عن شواغر وظيفية في جميع المحافظات السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة (مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ)، عن توفر شواغر وظيفية على امتداد كل المحافظات السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر البشرية في القطاع العام، وتلبية احتياجات المرافق الخدمية.

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام أمس الخميس، أن التفاصيل الكاملة حول الشواغر المتاحة، والمؤهلات المطلوبة متوفرة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الخميس الموافق 04-07-2026، داعية الراغبين بالتقدّم إلى استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وتعبئة الطلب عبر الرابط الإلكتروني المعدّ لهذه الغاية.

ولفتت الوزارة إلى أن الموظَّف المثبَّت في القطاع العام يشترط في قبول طلبه إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.

وبينت الوزارة أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل: الاختصاص العلمي العام والدقيق، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، والعمر، وفقاً للضوابط المعتمدة في عمليات التوظيف.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات شخصية، مؤكدة التزامها بالشفافية والعدالة في عملية الاختيار.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين، عبر الرابط الآتي:

https://bit.ly/applying20260603

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السورية المتواصلة لتطوير القطاع العام، وبناء كوادر بشرية مؤهلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.