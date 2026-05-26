بدء أعمال صب جسر معمل الإسمنت أو الرستن الصغير بحمص

حمص-سانا‏

باشر فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة حمص أعمال ‏صب جسر معمل الإسمنت المعروف باسم “جسر الرستن الصغير”، ضمن ‏خطة متسارعة لاستكمال المشروع ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن، ‏نظراً لأهميته في تسهيل حركة النقل وتحسين انسيابية المرور في المنطقة‎.‎

وأكد مدير فرع المؤسسة المهندس نبيل عقول في تصريح لـ مراسلة سانا، ‏اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية تواصل أعمالها بوتيرة عالية، حيث جرى ‏خلال الفترة الماضية تنفيذ سلسلة من الأعمال الإنشائية والفنية شملت إزالة ‏الأجزاء المتضررة وأعمال التكسير، إضافة إلى ترميم الركيزة الشرقية ‏للجسر لضمان متانته وسلامته الفنية‎.‎

كما تضمنت الأعمال وفق عقول، تركيب كوفراج البلاطة والمخدات الحاملة ‏للبلاط، إلى جانب تفصيل وتجهيز خلايا الفراغات الهوائية التي تم تثبيتها ‏داخل البلاطة وفق المواصفات الهندسية المعتمدة، مشيراً إلى إجراء ‏اختبارات فنية لعينات صفائح النيوبرين، للتأكد من جودتها وكفاءتها قبل ‏المباشرة بعملية الصب الجارية حالياً‎.‎

ولفت مدير فرع المؤسسة إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز كفاءة شبكة ‏الطرق وخدمة الحركة المرورية والنقل في المنطقة‎.‎

موقع وأهمية‎ ‎جسر معمل الإسمنت ‏

يذكر أن جسر معمل الإسمنت أو جسر الرستن الصغير يقع على طريق ‏حمص-حماة الدولي‎ (M5) ‎في ريف حمص الشمالي، عند مدخل مدينة ‏الرستن، ويعد محوراً استراتيجياً حيوياً يربط ضفتي الأوتوستراد، وتعمل ‏المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على إعادة تأهيله لتحسين السلامة ‏المرورية وخدمة حركة النقل‎.‎

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في الـ 22 من شهر نيسان الماضي مع ‏رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” ‏في سوريا هيروشي تاكاباياشي، سبل تأهيل جسر معمل الإسمنت في مدينة ‏الرستن، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وعدم تعطّلها، تزامناً مع ‏اقتراب الانتهاء من أعمال ترميم جسر الرستن‎.‎