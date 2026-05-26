بدء أعمال صب جسر معمل الإسمنت أو الرستن الصغير بحمص

حمص-سانا
باشر فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة حمص أعمال صب جسر معمل الإسمنت المعروف باسم “جسر الرستن الصغير”، ضمن خطة متسارعة لاستكمال المشروع ووضعه في الخدمة بأسرع وقت ممكن، نظراً لأهميته في تسهيل حركة النقل وتحسين انسيابية المرور في المنطقة.
وأكد مدير فرع المؤسسة المهندس نبيل عقول في تصريح لـ مراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية تواصل أعمالها بوتيرة عالية، حيث جرى خلال الفترة الماضية تنفيذ سلسلة من الأعمال الإنشائية والفنية شملت إزالة الأجزاء المتضررة وأعمال التكسير، إضافة إلى ترميم الركيزة الشرقية للجسر لضمان متانته وسلامته الفنية.
كما تضمنت الأعمال وفق عقول، تركيب كوفراج البلاطة والمخدات الحاملة للبلاط، إلى جانب تفصيل وتجهيز خلايا الفراغات الهوائية التي تم تثبيتها داخل البلاطة وفق المواصفات الهندسية المعتمدة، مشيراً إلى إجراء اختبارات فنية لعينات صفائح النيوبرين، للتأكد من جودتها وكفاءتها قبل المباشرة بعملية الصب الجارية حالياً.
ولفت مدير فرع المؤسسة إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق وخدمة الحركة المرورية والنقل في المنطقة.
موقع وأهمية جسر معمل الإسمنت
يذكر أن جسر معمل الإسمنت أو جسر الرستن الصغير يقع على طريق حمص-حماة الدولي (M5) في ريف حمص الشمالي، عند مدخل مدينة الرستن، ويعد محوراً استراتيجياً حيوياً يربط ضفتي الأوتوستراد، وتعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على إعادة تأهيله لتحسين السلامة المرورية وخدمة حركة النقل.
وكان وزير النقل يعرب بدر بحث في الـ 22 من شهر نيسان الماضي مع رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” في سوريا هيروشي تاكاباياشي، سبل تأهيل جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وعدم تعطّلها، تزامناً مع اقتراب الانتهاء من أعمال ترميم جسر الرستن.