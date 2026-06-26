المنتخب الهولندي يتأهل للدور 32 في كأس العالم بفوزه على المنتخب التونسي

واشنطن-سانا‏

تأهل المنتخب الهولندي للدور 32 في كأس العالم بفوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 3-‌‏1، وتصدره المجموعة السادسة في جولتها الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في ‏المباراة التي جمعتهما بملعب أروهيد “كانساس سيتي” في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وافتتحت هولندا التسجيل عن طريق إلياس سخيري بالخطأ فيِ مرماه بالدقيقة 3، قبل أن ‏يسجل بريان بروبي الهدف الثاني للطواحين الهولندية في الدقيقة 7

ليقلص حازم المستوري النتيجة للمنتخب التونسي في الدقيقة 54، قبل أن يطلق يان باول ‏فان هيك رصاصة الرحمة لمنتخب هولندا معلناً تأهل منتخب بلاده إلى الدور 32 ‏كمتصدر لمجموعته.

وحل المنتخب الهولندي في المركز الأول لحساب المجموعة السادسة، يليه المنتخب ‏الياباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب السويدي بالمركز الثالث بذات ‏الرصيد، ثم المنتخب التونسي بالمركز الرابع بدون نقاط.