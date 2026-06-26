المنتخب الهولندي يتأهل للدور 32 في كأس العالم بفوزه على المنتخب التونسي

واشنطن-سانا
تأهل المنتخب الهولندي للدور 32 في كأس العالم بفوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 3-1، وتصدره المجموعة السادسة في جولتها الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المباراة التي جمعتهما بملعب أروهيد “كانساس سيتي” في الولايات المتحدة الأمريكية.
وافتتحت هولندا التسجيل عن طريق إلياس سخيري بالخطأ فيِ مرماه بالدقيقة 3، قبل أن يسجل بريان بروبي الهدف الثاني للطواحين الهولندية في الدقيقة 7
ليقلص حازم المستوري النتيجة للمنتخب التونسي في الدقيقة 54، قبل أن يطلق يان باول فان هيك رصاصة الرحمة لمنتخب هولندا معلناً تأهل منتخب بلاده إلى الدور 32 كمتصدر لمجموعته.
وحل المنتخب الهولندي في المركز الأول لحساب المجموعة السادسة، يليه المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب السويدي بالمركز الثالث بذات الرصيد، ثم المنتخب التونسي بالمركز الرابع بدون نقاط.