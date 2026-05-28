مديرية صحة دير الزور تنشر نقاطاً إسعافية على المعابر النهرية‎ ‎

دير الزور-سانا
نشرت مديرية الصحة في دير الزور نقاطاً إسعافية على المعابر الواصلة بين ضفتي نهر الفرات، بهدف ضمان الوصول السريع إلى الحالات الطارئة بعد ارتفاع منسوب مياه النهر وخروج الجسور الترابية من الخدمة.
وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز جاهزية فرق الإسعاف وتأمين استجابة فورية للحوادث المحتملة، في ظل صعوبة التنقل بين الضفتين نتيجة الظروف المائية الحالية مشيرة إلى أن فرقها تواصل عملها على مدار الساعة لضمان سلامة الأهالي وتقديم الخدمات الإسعافية بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن فرق الطوارئ وإدارة الكوارث المجهّزة بسيارات إسعاف وقارب إنقاذ ومتخصصين تقوم في إطار عمل لجنة الطوارئ بنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات بعد انقطاع الجسور بسبب ارتفاع منسوب النهر، بهدف تأمين نقل المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة.
وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وفي المناطق المنخفضة، وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، وعدم السباحة في النهر خلال فترة التحذير.