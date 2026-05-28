مديرية صحة دير الزور تنشر نقاطاً إسعافية على المعابر النهرية‎ ‎

دير الزور-سانا‏

نشرت مديرية الصحة في دير الزور نقاطاً إسعافية على المعابر الواصلة بين ضفتي نهر‎ ‌‏ الفرات، بهدف ضمان الوصول ‏السريع إلى الحالات الطارئة بعد ارتفاع منسوب مياه النهر وخروج الجسور الترابية من الخدمة‎.‎

وذكرت محافظة دير الزور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز جاهزية فرق الإسعاف ‏وتأمين استجابة فورية للحوادث المحتملة، في ظل صعوبة التنقل بين الضفتين نتيجة الظروف المائية الحالية مشيرة إلى ‏أن فرقها تواصل عملها على مدار الساعة لضمان سلامة الأهالي وتقديم الخدمات الإسعافية بأسرع وقت ممكن‎.‎

يذكر أن فرق الطوارئ وإدارة الكوارث المجهّزة بسيارات إسعاف وقارب إنقاذ ومتخصصين تقوم في إطار عمل لجنة ‏الطوارئ بنقل الحالات الإنسانية بين ضفتي الفرات بعد انقطاع الجسور بسبب ارتفاع منسوب النهر، بهدف تأمين نقل ‏المرضى والحالات الإسعافية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة‎.‎

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالإخلاء الفوري للمنازل ‏والمحال التجارية القريبة من النهر وفي المناطق المنخفضة، وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور ‏الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، وعدم السباحة في النهر خلال فترة التحذير.‏