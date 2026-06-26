بردى.. نهر الهوية السورية بين تحديات البقاء ورهانات الحماية

دمشق-سانا

أقامت مديرية ثقافة دمشق بالتعاون مع جمعية سوريون من أجل التراث العمراني محاضرة بعنوان “بردى وتحديات البقاء” في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، ألقاها رئيس الجمعية الدكتور خالد الفحام، بمشاركة المهندسة ماجدة سكر والمهندس أحمد قويدر، ضمن مبادرة “تراثنا هويتنا استدامتنا”.

وتضمنت المحاضرة عرضاً لواقع نهر بردى وأهميته البيئية والثقافية والتراثية، والتعريف بالقيم الطبيعية والحضارية التي ارتبطت به عبر تاريخه، إضافة إلى استعراض التهديدات التي طالت منظومته البيئية وشبكاته المائية التقليدية، ورؤية الجمعية لإقامة منطقة حماية بيئية وثقافية متكاملة على امتداد مساره من المنبع حتى المصب.

تاريخ من التفاعل بين الطبيعة والإنسان

وناقشت المحاضرة تاريخ منظومة بردى البيئية والمائية، حيث أوضح المشاركون أن النهر ليس مجرد مجرى للمياه، بل منظومة متكاملة تضم أنظمة المياه العذبة والمياه الجوفية والأمطار والثلوج والسيول، إضافة إلى التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، ودوره في نشوء وتطور دمشق، إذ ارتبط بشبكات مائية تقليدية ساهمت في ري الغوطة وتزويد المدينة القديمة بالمياه.

بردى تراث مائي عالمي

أشار رئيس الجمعية الدكتور خالد الفحام في تصريح لـ سانا إلى أن بردى كان يعيش قبل نحو قرن ضمن أنظمة بيئية متوازنة، قبل أن تتراكم عليه التحديات نتيجة التوسع العمراني غير المنظم والتعديات التي أثرت في مجراه والمنظومات المائية المرتبطة به.

وأكد الفحام أن بردى عمره آلاف السنين ويمثل تراثاً مائياً عالمياً، موضحاً أن المنظومة التقليدية لإدارة المياه المرتبطة به كانت تشكل نظاماً متكاملاً لتوزيع المياه، داعياً إلى تقييم واقعه، لافتاً إلى أن حماية النهر يجب أن تشمل كامل مساره من المنبع في جبال لبنان الشرقية حتى المصب في بحيرة العتيبة، مع الحفاظ على المواقع الطبيعية والثقافية المرتبطة به، ومنها خانق الربوة ووادي بردى والمواقع التراثية المحيطة.

شراكة مجتمعية لحماية النهر

أوضح المهندس المعماري محمد الفحام، أحد الحضور والمشاركين في النقاش، أن حماية بردى تحتاج إلى شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي، مؤكداً أن النهر ملك عام ويتطلب تعاون الجهات المعنية لوضع قوانين وآليات تمنع التعديات وتحافظ على حيويته.

وبيّن محمد الفحام أن الحلول لا تقتصر على وقف التعديات، وإنما تحتاج إلى خطة تطوير تشمل محاور بيئية وثقافية وسياحية، عبر تنظيم المناطق المحيطة بالنهر ضمن ضوابط تحافظ على هويته، والاستفادة منها من خلال تطوير مواقع خدمية وسياحية كالمقاهي والمطاعم والمنشآت المرتبطة بها، مع الحفاظ على المساحات العامة ونظافة النهر.



توصيات لحماية بردى… رؤية نحو 2030

قدم المحاضرون مجموعة من التوصيات التي ركزت على إعداد خطة مشتركة تضم الجهات المعنية والحكومية، لوضع آليات وقوانين لحماية النهر ومنع التعديات عليه، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة به ضمن رؤية تجمع بين الحفاظ على البيئة والتراث والتنمية المستدامة.

كما تضمنت التوصيات تعزيز الوعي المجتمعي، وخاصة لدى الأطفال والشباب، بأهمية الحفاظ على بردى وعدم تلويثه، والعمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمناطق المحيطة به، إلى جانب إعداد مشروع وطني لإقامة منطقة حماية بيئية وثقافية متكاملة لنهر بردى وفروعه بحلول عام 2030 وتحويل عناصره الطبيعية والتراثية إلى وجهات ثقافية وبيئية مستدامة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن أنشطة وزارة الثقافة ومديرياتها الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي والعلمي وحماية التراث السوري، التي تتناول التحديات التي تواجه التراث وسبل حمايته والحفاظ عليه.