الإدارة الأمريكية تبلغ الكونغرس ببيع محركات طائرات لتركيا

727103 الإدارة الأمريكية تبلغ الكونغرس ببيع محركات طائرات لتركيا

واشنطن-سانا

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بنيتها بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدرين ومن خلال اطلاعها على نسخة من إخطار رسمي، بأن قيمة الصفقة تتجاوز 700 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنطوي على بادرة مهمة لأنقرة، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها تركيا الشهر المقبل.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض مساء الأربعاء الماضي، لدى لقائه الأمين العام للحلف مارك روته: إنه سيشارك في القمة 36 للحلف التي تستضيفها أنقرة في الـ 7 والـ 8 من تموز المقبل، وعزا مشاركته إلى الاحترام الذي يكنه للرئيس أردوغان.

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