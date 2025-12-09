وزير الطوارئ يبحث مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان التعاون في الاستجابة الطارئة

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا انشراح أحمد، سبل تطوير التعاون المشترك، في مجالات الاستجابة الطارئة وتحديث مصفوفة المخاطر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق اليوم، أهمية مواصلة التنسيق بين فرق العمل لضمان استجابة أكثر فعالية ودعماً للمجتمعات المتضررة، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات الإنسانية والطارئة.

وأشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز مشاركة الكوادر النسائية، عبر برامج التدريب والمعسكرات التابعة للوزارة.

ويعكس اللقاء حرص الطرفين على التعاون لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، بما يضمن حماية الأرواح وتقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة.