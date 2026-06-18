توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة المحلية وشركة ‏GO Telecom‏ السعودية في مجال التحول الرقمي

ScaCJ980 2 16 توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة المحلية وشركة ‏GO Telecom‏ السعودية في مجال التحول الرقمي

دمشق-سانا

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة ‏GO Telecom‏ السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار ‏التقني، وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية والبيئية، من خلال بناء أنظمة إدارية ومؤسسية حديثة، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.‏

يتبع…

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