توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة المحلية وشركة ‏GO Telecom‏ السعودية في مجال التحول الرقمي

دمشق-سانا
وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة GO Telecom السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني، وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية والبيئية، من خلال بناء أنظمة إدارية ومؤسسية حديثة، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
يتبع…
دمشق-سانا
وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة GO Telecom السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني، وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية والبيئية، من خلال بناء أنظمة إدارية ومؤسسية حديثة، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
يتبع…
Sign in to your account