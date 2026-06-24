هيئة التخطيط والإحصاء: دورات تدريبية لباحثي مسح الأمن ‏الغذائي في عدد من المحافظات‎ ‎

دمشق-سانا
أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء السورية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، أنها بدأت منذ أمس الثلاثاء بإقامة دورات تدريبية للفرق الميدانية لمسح الأمن الغذائي في عدد من المحافظات، تتعلق بـ”مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا لعام 2026 المرحلة العاشرة”.
وأوضح معاون رئيس الهيئة، فهمي فاعوري، في تصريح لـ سانا، أن الدورات التدريبية ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل حالياً محافظات اللاذقية وحلب وطرطوس وإدلب، بعد إنجازها في دمشق، مبيناً أنه سيتم توزيع الباحثين عقب انتهاء التدريب على مختلف نواحي كل محافظة، وتزويدهم ببطاقات تعريفية خاصة، إضافة إلى تصاريح إجراء مقابلات مع الأسر السورية.
وأشار فاعوري إلى أن الهدف من هذه الدورات هو إعداد وتأهيل الباحثين لتنفيذ عملية تقييم مستوى الأمن الغذائي لدى الأسر السورية، وتحديد الأسر الأكثر هشاشة واحتياجاً، والتدخلات الحكومية والمساعدات الإنسانية المقدمة للأسر السورية.
وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في الثامن من شهر حزيران الجاري أنها ستبدأ تنفيذ المرحلة العاشرة من عمليات مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا 2026 في الـ 27 من حزيران لمدة 35 يوماً بالتنسيق مع المحافظات، بهدف توفير قواعد بيانات ومؤشرات من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر السورية تساعد في بناء تدخلات وتحديد الاحتياجات المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي للأسر.