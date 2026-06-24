هيئة التخطيط والإحصاء: دورات تدريبية لباحثي مسح الأمن ‏الغذائي في عدد من المحافظات‎ ‎

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء السورية بالتعاون مع برنامج ‏الأغذية العالمي‎ WFP، أنها بدأت منذ أمس الثلاثاء بإقامة ‏دورات تدريبية للفرق الميدانية لمسح الأمن الغذائي في عدد من ‏المحافظات، تتعلق بـ”مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا ‏لعام 2026 المرحلة العاشرة”.‎

وأوضح معاون رئيس الهيئة، فهمي فاعوري، في تصريح لـ سانا، ‏أن الدورات التدريبية ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل حالياً ‏محافظات اللاذقية وحلب وطرطوس وإدلب، بعد إنجازها في ‏دمشق، مبيناً أنه سيتم توزيع الباحثين عقب انتهاء التدريب على ‏مختلف نواحي كل محافظة، وتزويدهم ببطاقات تعريفية خاصة، ‏إضافة إلى تصاريح إجراء مقابلات مع الأسر السورية‎.‎

وأشار فاعوري إلى أن الهدف من هذه الدورات هو إعداد وتأهيل ‏الباحثين لتنفيذ عملية تقييم مستوى الأمن الغذائي لدى الأسر ‏السورية، وتحديد الأسر الأكثر هشاشة واحتياجاً، والتدخلات ‏الحكومية والمساعدات الإنسانية المقدمة للأسر السورية‎.‎

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في الثامن من شهر ‏حزيران الجاري أنها ستبدأ تنفيذ المرحلة العاشرة من عمليات مسح ‏تقييم الأمن الغذائي ‏الأسري في سوريا 2026 في الـ 27 من ‏حزيران لمدة ‌‏35 يوماً بالتنسيق مع المحافظات‎، بهدف توفير ‏قواعد ‏بيانات ومؤشرات من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية ‌‏والاجتماعية للأسر السورية تساعد في بناء تدخلات وتحديد ‏الاحتياجات ‏المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي ‏للأسر‎.‎