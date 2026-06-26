اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. تأكيد عالمي على العدالة وإنصاف الناجين

دمشق-سانا

يشكّل اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق السادس والعشرين من حزيران من كل عام، مناسبة عالميةً لتسليط الضوء على خطورة هذه الجريمة التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ولتجديد الالتزام الدولي بمحاسبة مرتكبيها ودعم الضحايا والناجين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن التعذيب ما زال يُمارس في مناطق مختلفة من العالم، رغم الحظر المطلق الذي تفرضه القوانين والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أي مبررات تتعلق بالأمن أو النزاعات المسلحة أو مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى هذه الممارسات.

ووفق المنظمة الأممية تشكل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الركيزة الأساسية للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التعذيب.

ما هو التعذيب؟

وتعرف الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1984 ودخلت حيز النفاذ في السادس والعشرين من حزيران عام 1987 التعذيب بأنه ” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها”.

ويؤكد القانون الدولي أن التعذيب محظور حظراً مطلقاً، وأن هذا الحظر يُعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي الملزمة لجميع الدول، بينما يمكن أن ترقى الممارسة المنهجية أو واسعة النطاق للتعذيب إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

تحديات مستمرة

ورغم التطور الكبير في الأطر القانونية الدولية، تحذر الأمم المتحدة من استمرار هذه الممارسات في عدد من مناطق النزاع حول العالم.

وترى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز أن تزايد النزاعات المسلحة عالمياً أسهم في ارتفاع مخاطر التعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن عدد النزاعات القائمة في العالم بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

وتؤكد إدواردز أن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق المحتجزين والمدنيين يشكلان الضمانة الأساسية لمنع التعذيب، رافضة أي محاولات لتبرير هذه الممارسات بذريعة الظروف الأمنية أو العسكرية.

الإنصاف والتعافي

ولا تقتصر آثار التعذيب على الضحايا المباشرين، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نتائجه تمتد إلى الأسر والمجتمعات، مخلفة آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأمد قد تستمر لسنوات، ما يجعل إعادة التأهيل جزءاً أساسياً من عملية العدالة والإنصاف.

وفي هذا الإطار، يواصل صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، الذي أنشئ عام 1981، تقديم الدعم للمنظمات التي توفر خدمات طبية ونفسية وقانونية واجتماعية للناجين وأسرهم.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، يساعد الصندوق سنوياً عشرات الآلاف من ضحايا التعذيب في مختلف أنحاء العالم عبر برامج متخصصة لإعادة التأهيل والدعم.

أصوات الناجين

وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً متزايدة لوضع الناجين في صلب السياسات المتعلقة بمكافحة التعذيب، من خلال “ميثاق حقوق ضحايا التعذيب والناجين منه”، الذي أعد بمشاركة ناجين وخبراء حقوقيين، ويؤكد حق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وإعادة التأهيل.

ويشدد الميثاق على أهمية إشراك الناجين في صياغة السياسات والبرامج الرامية إلى منع تكرار الانتهاكات، انطلاقاً من أن تجاربهم تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز المساءلة وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان.

مسؤولية جماعية

وفي وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز ومنع الإفلات من العقاب، يشكل اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب مناسبة لتجديد التأكيد أن حماية الكرامة الإنسانية ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل واجب أخلاقي وإنساني يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

وفي هذا السياق، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤخراً أن آلاف الضحايا والناجين في سوريا ما زالوا يطالبون بالعدالة والمساءلة، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق المعايير الدولية.

ومع استمرار معاناة آلاف الضحايا حول العالم، تبقى الرسالة الأساسية لهذه المناسبة أن القضاء على التعذيب لا يتحقق بإدانته فقط، بل بضمان العدالة للضحايا، وتوفير سبل التعافي لهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومنع تكرارها مستقبلاً.