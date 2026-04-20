3 وفيات و21 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية بعموم سوريا

محافظات-سانا

توفي 3 أشخاص، وأصيب 21 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني السوري، عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، بوقوع 14 حادث سير، أمس الأحد، أسفرت عن تسجيل ثلاث حالات وفاة وإصابة 19، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه استجابت، أمس الأحد أيضاً، لـ 15 حريقاً، منها 8 حرائق في المنازل والمحال التجارية، و7 حرائق متفرقة، أسفر أحدها عن إصابتين (رجل وطفلة)، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما، ومن ثم تم نقلهما إلى المشفى الوطني في الرقة، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وقد جدد الدفاع المدني نصحه للسائقين، في ظل الظروف الجوية السائدة، بضرورة تخفيف السرعة، وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب حالات الانزلاق على الطرقات، وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

الأمن الداخلي في جبلة يضبط شبكة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن
توزيع ألبسة العيد لأكثر من 100 طفل يتيم ومن ذوي الإعاقة في السويداء
إخماد حريق بمحيط قلعة المرقب قرب مدينة بانياس
القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات في حلب
فرق الدفاع المدني تنتشر في مطار دمشق الدولي للاستجابة لأي طارئ يخص حجاج بيت الله الحرام
