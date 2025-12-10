الأمن الداخلي بمنطقة الصنمين في درعا يلقي القبض على أربعة أشخاص بتهمة قتل وابتزاز

درعا-سانا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين بمحافظة درعا، القبض على أربعة أشخاص لتورطهم في ارتكاب جريمة قتل وعمليات ابتزاز بحق الأهالي في منطقة المسمية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على تلغرام، أن عملية القبض على المتهمين تمت بعد عملية أمنية دقيقة ومنسقة، استندت إلى التحري والمتابعة وجمع المعلومات.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه خلال العملية، ضُبط بحوزة المتهمين أسلحة وذخائر متنوعة كانت تُستخدم في تنفيذ أفعالهم الإجرامية، وتمت مصادرتها أصولاً وفق القوانين، مشيرةً إلى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.