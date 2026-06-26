تراجع أسعار النفط نحو 2 بالمئة مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا‏

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو 2 بالمئة، متجهة نحو تسجيل خسائر ‌‏أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة استئناف تدفق ‌‏المزيد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.‏

وبحسب وكالة رويترز فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.50 ‌‏دولار بما يعادل 1.99 بالمئة لتسجل 73.76 دولاراً للبرميل، كما تراجع ‌‏خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 2.07 بالمئة إلى ‌‏‌‏70.43 دولاراً للبرميل.‏

ويأتي هذا التراجع في ظل بيانات تشير إلى استئناف شركة أرامكو السعودية ‌‏تحميل النفط من ميناء رأس تنورة بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر، إضافة ‌‏إلى زيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عقب اتفاق وقف إطلاق ‌‏النار وإعادة فتح الممر الملاحي.‏

وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أمس الخميس، أن ‌‏شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى ‌‏مستوى لها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من ‏شباط ‏وبعد أن أدى اتفاق وقف إطلاق النار إلى إعادة فتح الممر المائي، في ‏حين ‏عززت المخاوف بشأن المدة التي سيظل فيها المضيق مفتوحاً حجم ‏التجارة ‏أيضاً.‏

ومع ذلك، لا يزال إجمالي حركة المرور يمثل جزءاً صغيراً من المتوسط ‌‏اليومي البالغ 125 سفينة كانت تمر عبر المضيق قبل بدء الصراع.‏

ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتأثر بتطورات أمنية متفرقة في المنطقة، حيث ‌‏أعلنت “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” أمس الخميس تضرر ‌‏سفينة شحن، جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في ‌‏مضيق هرمز دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.‏