تراجع أسعار النفط نحو 2 بالمئة مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بنحو 2 بالمئة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة استئناف تدفق المزيد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
وبحسب وكالة رويترز فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.50 دولار بما يعادل 1.99 بالمئة لتسجل 73.76 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 2.07 بالمئة إلى 70.43 دولاراً للبرميل.
ويأتي هذا التراجع في ظل بيانات تشير إلى استئناف شركة أرامكو السعودية تحميل النفط من ميناء رأس تنورة بعد توقف استمر نحو أربعة أشهر، إضافة إلى زيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عقب اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح الممر الملاحي.
وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أمس الخميس، أن شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط وبعد أن أدى اتفاق وقف إطلاق النار إلى إعادة فتح الممر المائي، في حين عززت المخاوف بشأن المدة التي سيظل فيها المضيق مفتوحاً حجم التجارة أيضاً.
ومع ذلك، لا يزال إجمالي حركة المرور يمثل جزءاً صغيراً من المتوسط اليومي البالغ 125 سفينة كانت تمر عبر المضيق قبل بدء الصراع.
ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتأثر بتطورات أمنية متفرقة في المنطقة، حيث أعلنت “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” أمس الخميس تضرر سفينة شحن، جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.