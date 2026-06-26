عون يرحب بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة ‌‏”اليونيفيل”‏

بيروت-سانا‏

رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة بالإعلان الصادر عن ‏الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ‏ميلوني، بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي لتنظيم مرحلة ما بعد القوة ‏الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان.‏

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله: إن هذه المبادرة تمثل “تعبيراً ‏صادقاً عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره”، وتقديراً للدور الذي ‏تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على ‏كامل أراضيها، ولا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية.‏

وأعرب عون عن تقديره للتأكيد الفرنسي الإيطالي المشترك على ضرورة ‏عدم ترك أي فراغ أمني في مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، مشيراً إلى تطابق هذا ‏التوجه مع الرؤية اللبنانية التي تؤكد أن الجيش اللبناني يشكل الضمانة ‏الأساسية لأمن الجنوب وحماية السيادة الوطنية.‏

وأكد الرئيس اللبناني أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية من شأنها تعزيز ‏قدرات الجيش اللبناني وصون وحدة الأراضي اللبنانية، ومنع تحولها إلى ‏ساحة للتوترات الإقليمية، مجدداً انفتاحه على التنسيق مع الشركاء الدوليين ‏بما يخدم الاستقرار في لبنان والمنطقة.‏

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في الـ 2 ‏من حزيران الجاري ضرورة ‏الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد ‏انتهاء ‏مهمة قوة ‏الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” جنوب لبنان آخر ‏العام ‏الجاري‎.‎

يشار إلى أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم ‏أكثر ‏من سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، ‏وينتهي ‏تفويضها في آخر ‏كانون الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم ‏تبنيه في آب عام 2025.