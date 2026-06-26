عون يرحب بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة ‌‏”اليونيفيل”‏

بيروت-سانا
رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة بالإعلان الصادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بشأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي لتنظيم مرحلة ما بعد القوة الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله: إن هذه المبادرة تمثل “تعبيراً صادقاً عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره”، وتقديراً للدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية.
وأعرب عون عن تقديره للتأكيد الفرنسي الإيطالي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ أمني في مرحلة ما بعد “اليونيفيل”، مشيراً إلى تطابق هذا التوجه مع الرؤية اللبنانية التي تؤكد أن الجيش اللبناني يشكل الضمانة الأساسية لأمن الجنوب وحماية السيادة الوطنية.
وأكد الرئيس اللبناني أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية من شأنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني وصون وحدة الأراضي اللبنانية، ومنع تحولها إلى ساحة للتوترات الإقليمية، مجدداً انفتاحه على التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يخدم الاستقرار في لبنان والمنطقة.
وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في الـ 2 من حزيران الجاري ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان، بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” جنوب لبنان آخر العام الجاري.
يشار إلى أن قوات “يونيفيل” تنتشر في لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي حفظ سلام من 47 دولة، وينتهي تفويضها في آخر كانون الأول القادم بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في آب عام 2025.