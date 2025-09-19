وزير الأوقاف يطلع على واقع العمل الديني والتربوي في منطقة عفرين بريف حلب

حلب-سانا

اطلع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، على واقع العمل الديني والتربوي في منطقة عفرين بريف حلب، ودور المؤسسات الشرعية في ترسيخ القيم الإسلامية المعتدلة، والتقى الوجهاء والمشايخ، بحضور مدير المنطقة مسعود بطال.

وقال وزير الأوقاف في تصريح لمراسل سانا: إن لمنطقة عفرين رمزية خاصة في احتضان السوريين من كل المحافظات، عندما هجروا إليها بسبب جرائم النظام البائد، حيث تشارك فيها الجميع القيم الدينية الصالحة والتطلعات المشتركة في بناء سوريا بعد التحرير وصناعة مستقبل مشترك ينعم بالازدهار والنمو، مؤكداً على أهمية رعاية جيل قرآني ينهل بالعلم والخلق تقدم له الوزارة كل الدعم.

بدوره لفت مدير شعبة أوقاف عفرين صلاح الدين كرو، إلى أهمية اللقاء الذي تم فيه طرح الاستفسارات من قبل طلبة العلم والخطباء، ومناقشة التحديات التي تواجههم وتسخير الجهود المشتركة لتلافيها بالتنسيق مع الوزارة، بالإضافة إلى الاطلاع عن قرب على نشاط مركز شباب عفرين ونشاطه في مجال تنمية مهارات الشباب وتمكينهم.

من جهته أوضح المسؤول الإعلامي لمنطقة عفرين زانا خليل، أن الزيارة أتت تعبيراً عن دعم الوزارة لحفظة القرآن من فئة الشباب ودفعهم إلى الاقتداء بالتعاليم الدينية البناءة لشخصهم وللمجتمع.