محافظ حلب يبحث مع أهالي الريف الشرقي والجنوبي أولويات الخدمات ودعم الإنتاج الزراعي

حلب-سانا

أجرى محافظ حلب المهندس عزّام غريب، اليوم الإثنين، جولة ميدانية في منطقة السفيرة بريف المحافظة الشرقي والجنوبي، عقد خلالها لقاءً مجتمعياً موسعاً مع أهالي ووجهاء بلدات تل عرن وبنان وخناصر، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات الأساسية واحتياجات المنطقة التنموية والزراعية.

وشملت الجولة زيارة عدد من المرافق الحيوية والإنتاجية، من بينها صوامع ومراكز استلام الحبوب في منطقة تل بلاط، ومركز إكثار البذار وتحليلها، ومعمل الأعلاف، والمصرف الزراعي والإرشاديات الزراعية، في إطار متابعة واقع القطاع الزراعي ودعم العملية الإنتاجية في المنطقة.

وبيّن نائب محافظ حلب علي حنورة في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة واللقاءات المجتمعية هدفت إلى الوقوف بشكل مباشر على احتياجات المواطنين ومعاناتهم الناتجة عن نقص الخدمات والأضرار الكبيرة التي خلفها النظام البائد في البنية التحتية والمرافق العامة.

وأوضح حنورة أن المحافظة ستعمل على معالجة المشكلات ضمن الإمكانات المتاحة، ورفع المطالب التي تحتاج إلى تدخلات مركزية إلى الوزارات والجهات المختصة بهدف تسريع معالجتها وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.

بدوره، أوضح مدير المجالس المحلية في محافظة حلب فادي الأحمد أن الحرب خلفت دماراً واسعاً في المؤسسات الرسمية، والوحدات الإدارية التابعة لمنطقة السفيرة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل المقار الخدمية وتفعيل عمل المجالس المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: إن مطالب الأهالي تركزت على صيانة الطرق، وتحسين خدمات النظافة، ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مؤكداً استمرار العمل لتذليل العقبات التي تواجه المجتمع المحلي.

وفي الجانب الزراعي، بيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب فرهاد خورتو أن المحافظ اطلع خلال الجولة على واقع استلام محصول الحبوب في صوامع تل بلاط، مشدداً على ضرورة تسريع إجراءات الاستلام، وتنظيمها وفق آلية تضمن مصلحة الفلاحين والمزارعين، وتسهم في رفع كفاءة عمل المؤسسة العامة للحبوب ومراكز إكثار البذار.

وأضاف خورتو: إن الجولة تضمنت أيضاً الاطلاع على مركز إكثار البذار وأعمال تحليل البذور والخطط الاستراتيجية الموضوعة للمرحلة المقبلة دعماً للقطاع الزراعي وزيادة الإنتاج.

من جهته، أشار مسؤول قطاع الطاقة والكهرباء في محافظة حلب المهندس يوسف الشبلي إلى أن الجولة ركزت على تقييم واقع الشبكات الكهربائية المتضررة في نواحي المنطقة، مؤكداً دراسة الخطط الفنية، واللوجستية اللازمة لإعادة تأهيلها وتأمين التغذية الكهربائية لبلدات خناصر وتل عرن، وباقي التجمعات السكانية في أقرب وقت ممكن.

وفي الشأن الخدمي، أوضح رئيس مجلس بلدة خناصر المهندس محمد الحسين أن اللقاء مع المحافظ تناول أبرز الاحتياجات المتعلقة بالكهرباء والاتصالات ومياه الشرب، إضافة إلى ضرورة تأمين مياه الري لدعم القطاعين الزراعي والحيواني، نظراً للأهمية الإنتاجية التي تتمتع بها المنطقة.

كما أكد رئيس بلدية تل عرن إسماعيل الحسين أن اللقاء المباشر مع الأهالي يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع في جهود التنمية وإعادة الإعمار.

بدوره، دعا مختار بلدة تل عرن عبد الحكيم حاج حبو إلى دعم المشاريع الزراعية، والصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بما يسهم في حماية المحاصيل الزراعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة محافظة حلب لتكثيف الجولات الميدانية في المناطق والبلدات الريفية، ورصد الاحتياجات الخدمية والتنموية بشكل مباشر، ودعم القطاعات الإنتاجية والزراعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية.